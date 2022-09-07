法國當局警告應避免充當俄羅斯傳聲筒

法國/烏克蘭/俄羅斯

法國政府發言人維蘭呼籲法國各界警惕，不要淪為俄羅斯宣傳的傳聲筒，特別是面對俄羅斯關於烏克蘭戰爭的宣傳，要保持 "集體警惕"。維蘭說俄羅斯似乎在法國找到了輿論宣傳的中繼站，有時是由法國政治家，有時是由各類專家幫助普京作蠱惑宣傳。法國多家政黨以法國人民捍衛者自居，公開要求取消對俄羅斯的制裁，理由是這些制裁無損俄羅斯毫毛，反而傷害法國人民。

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法國政府發言人維蘭Olivier Veran周三呼籲法國人面對烏克蘭戰爭要保持 "集體警覺"。據法新社今天引述維蘭批評說，"我們看到在電視平台上出現了一些出鏡，有時是政治家，有時是'專家'，這些人的傳聲筒敘述，開始讓俄羅斯的宣傳話語在我們的領土上變得可信，有時甚至質疑在烏克蘭發生的骯髒殘酷戰爭事件的真實性。"

維蘭在他的關於法國部長會議的報告中問道，俄羅斯總統普京說對莫斯科的制裁威脅到整個世界，如果歐洲對俄羅斯的制裁對歐洲的傷害比對俄羅斯的傷害更大，你認為像普京這樣的領導人會這樣說嗎？

維蘭還說，"我們不應該成為俄羅斯宣傳的傳聲筒。做傳聲筒的政客與專家過度利用我們的言論自由，這種自由在法國與在俄羅斯是根本不同的，是活生生的為俄羅斯的宣傳服務"，俄羅斯對法國沒有什麼其他期待，只等着法國這裡不斷有人出來評論或否認俄羅斯人的言論。而且，俄羅斯當局知道如何通過社交網絡充當他們的中繼宣傳。

據維蘭說：我呼籲大家集體保持警惕，在我們的價值觀和我們為自由而進行的鬥爭方面，我們絕不能讓步。

法新社說，法國前環境部長和2007年社會黨總統候選人羅亞爾上周四譴責了烏克蘭總統澤連斯基的 "通過宣傳戰爭恐怖而阻止烏克蘭停戰進程"，羅亞爾特別質疑3月份烏克蘭東南部 "被炸毀的婦產醫院 "的事實。據她說，"你可以想象，如果有最輕微的受害者，最輕微的嬰兒流血，在這個有手機的時代，我們都會有這些（圖像）證據..."。羅亞爾還指責美國從二戰以來就一直用戰爭恐怖宣傳蒙蔽世界，並指責澤連斯基過度利用在歐盟各國議會裡作戰爭恐怖宣傳。

兩天後，羅亞爾"向烏克蘭戰爭的受害者 "道歉，說她 "從未否認過戰爭罪行"，然後她也向《解放報》承認，她在烏克蘭婦幼醫院問題上 "搞錯了"。