馬克龍推動法國重建大業不順 反對派抵制

法國/馬克龍

法國總統馬克龍計畫明天在巴黎附近的馬庫錫啟動國家重建委員會。馬克龍邀集約50人，思考法國未來，涉及就業、教育、健康、老齡化、環境和國家主權。法國工會、協會、民選代表也被邀請。但法國反對黨均抵制，拒絕給予支持。

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據本台報道，馬克龍啟動全國重建委員會，但面臨反對派的抵制和參與者的懷疑。

對國家重建委員會，馬克龍的一位顧問高興地讚揚說，這將是"坦率、直接、互動和未經約束的對話"。馬克龍甚至將與參與者共進午餐。馬克龍希望將國家重建作為他在總統競選期間承諾的 "新方法 "的象徵。"6月3日，馬克龍在宣布國家重建計畫CNR時解釋說：法國人已經厭倦了來自上層的改革。

馬克龍在明天活動的邀請信中說，國家重建委員會旨在本着對話和共同責任的精神，建立對國家局勢的共識，並為我們同胞的關切制定具體解決方案。

會議選在法國橄欖球隊訓練中心的圍牆內進行，預期八個半小時的討論。問題是，愛麗舍宮吹響了號角，但忘記了總統馬克龍的主要反對者，從CGT到通過左翼聯盟以及極右的RN，都在抵制這個重建討論會議。

在這個啟動日之後，未來幾周將在地方一級組織專題研討會。

法國總統承諾的 "民主重建 "是否會走到組織公民投票這一步？愛麗舍宮仍然含糊不清。

本台報道說，馬克龍可能正在再次嘗試這種全民大辯論，在2019年初馬克龍曾經推出這個形式的討論，馬克龍當時化解擺脫 "黃馬甲 "危機。