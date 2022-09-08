中華民國副總統賴清德感謝法國政界政府對台灣的肯定支持

台灣

中華民國副總統賴清德9月8日接見了法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）率領的5人訪問團。法國代表團表達法國對於台灣民主等普世價值的支持，賴清德則曆數法國政界和政府近年來對台灣的肯定支持。

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賴清德首先代表蔡總統及台灣人民熱烈歡迎一年中第四個法國國會代表團來訪，強調“這是前所未有的，而且是在中共軍演之後、台海局勢仍然緊張的時候，因此更具意義。這不僅代表法國對民主台灣的支持，也向國際社會傳達一個重要的訊息，就是熱愛民主、自由、重視人權的國家，必須要團結合作，才有辦法阻止極權主義的擴張。

賴清德曆數：去年5月法國參議院以304票一致支持台灣參與國際組織，同年11月，法國國民議會也以壓倒性票數通過支持台灣參與國際組織。今年，法國外交部也於8月5日發布聲明，反對北京以美國眾議院議長佩洛西的訪台為借口，企圖挑起兩岸緊張關係，也反對北京企圖改變現狀，要求北京遵守國際秩序。賴清德還指出，法國外交部長柯羅娜（Catherine Colonna）親自致電給日本外務大臣林芳正，傳達維護台海和平穩定的決心。此外，包括法國在內的“七大工業國集團”外長聯合聲明中，也傳達反對中共破壞兩岸和平現狀。這些法國對印太和平穩定的聲明與主張，對整個趨勢的穩定有很大的幫助，“我們除了要表達感謝之意，也期盼法國國會與政府能持續關注印太區域的和平與安全”。

第三次訪問台灣的法國議員團團長貝勒發致詞時表示：“最近一兩個月以來，台海情勢的升溫，也讓他們了解到此次來訪有其重要性。法國身為印太地區的國家之一，除了關注這裡的局勢發展，也以包括連署或致函等各種方式，支持台灣的國際參與。”貝勒發還提到，訪團此行來訪，除了探討半導體的問題外，也要表達法國對於台灣，還有台灣的民主等普世價值的支持，因為法國也共享這些普世價值。他強調，法國很重視台海局勢的穩定，未來也會繼續支持台灣。