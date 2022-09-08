法國議會代表團：台灣是穩定亞太地區的 "夥伴"

法國議會代表團訪台

目前正在台灣訪問的法國參議員貝勒發（Cyril Pellevat），在周四舉行的新聞發布會上表示，台灣是穩定亞太地區的夥伴，並稱他沒有被中國嚇倒。法新社指出，這位參議員率領的法國代表團是，中國自8月在台海之間舉行軍事演習以來，訪問台灣的最大歐洲代表團。

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法國參議員稱，法國 “在（台灣）這塊領土上有相關利益，為了亞太地區的穩定，我們認為台灣是一位夥伴。

法國代表團周二抵達台灣進行為期六天訪問，在代表團其他四名參議員的簇擁下，貝勒發議員說他沒有被中國嚇倒。

法新社指出，台灣一直生活在北京入侵的威脅之下，北京認為台灣是其領土的一部分，有朝一日會被收復，如果有必要的話，可以通過武力。

北京對任何可能賦予台灣合法性的外交行動都很反感，對西方政治家和官員的訪問也越來越惱火。

本次訪台是法國政屆人士在一年內的第四次訪問。

美國國會的8名代表也自本周二開始訪問台灣，並在今天（9月8日 周四）離開。

此前，華盛頓還公布了與台灣進行正式貿易談判的計畫，以示對台的支持。

為此，台灣總統蔡英文稱： "我們有信心，通過這一舉措，我們可以簽署一項高水平的貿易協定，推進雙邊貿易的發展"，她還承諾與華盛頓合作，會促進更緊密的貿易關係。

"台灣不會退縮"

8月初，為報復美國眾議院議長南希-佩洛西（Nancy Pelosi）對台灣的訪問，北京進行了武力示威，佩洛西是25年來訪問台灣的美國最高級別的民選官員。

蔡英文總統在與美國代表團會面時曾說 "台灣不會屈服於壓力或脅迫。 我們將捍衛我們的民主體制和我們的生活方式。台灣不會退縮。"

中國大陸八月初舉行的軍事演習是自1990年代中期以來，舉行的規模最大、最具侵略性的演習，此舉在美國引發了“聲援台灣”的呼聲和廣泛支持，在國會山莊，台灣也罕見的得到了共和、民主兩黨的支持。

根據彭博新聞社的數據，到目前為止，美國今年有28名國會議員訪問了台灣，是自2013年以來最多的一次。

法新社報道指出，和大多數國家一樣，美國和法國正式承認的是北京而不是台北，但兩者仍是台灣的重要盟友，並與其保持實際上的外交關係。

華盛頓的官方政策既反對台灣宣布獨立，也反對中國對台灣使用武力。