布魯塞爾呼籲成員國“重新審查”俄羅斯人簽證

歐洲/俄羅斯

歐盟內部事務專員約翰松今天周五呼籲申根國家“重新審查”俄羅斯人的入境簽證，以便保證歐洲安全問題。

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歐盟內部事務專員約翰松今天周五表示俄羅斯入侵烏克蘭戰爭對歐洲安全構成威脅，歐洲人不應該天真，普京的目標是要摧毀歐盟。

歐盟內部事務專員約翰松與芬蘭內政部長克里斯塔·米科寧在芬蘭的拉彭蘭塔發表上述講話，他表示，我們不能排除一些人來的目的是要引起歐洲社會起義和引發暴力事件，或者試圖進行有目的地宣傳，歐盟需要更深入地研究相關事宜。

歐盟於周五正式通過暫停 2007 年通過向俄羅斯國民發放簽證便利協議，該措施將於下周一9月12日生效，以應對烏克蘭戰爭。 歐委會消息目前只有不到一百萬俄羅斯人持有有效的申根區簽證。

歐盟執行官正準備向成員國發布指導方針，以確保他們優先向“持不同政見者的記者、出於人道主義或家庭原因的申請人發放簽證。

歐盟內部事務專員約翰松表示對於那些因非必要原因而歐洲的人，確實需要非常、非常進行深入檢查，他呼籲歐盟成員必須更加嚴格重新考慮向俄羅斯人發放簽證，因為已經發現一些在歐盟國家的俄羅斯人向烏克蘭人挑釁。

近期拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞和波蘭已經暫停讓持有歐洲簽證的俄羅斯公民進入。

另外芬蘭已經通過法律要加強與俄羅斯分開的1300公里的邊境安全。