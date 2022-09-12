法國9月份又出現新的創紀錄高溫天氣。

法國/天氣

法國在經歷了創紀錄的夏季熱浪和災難之後，9月12日星期一，法國又遭遇對9月份來說是創紀錄的高溫天氣。

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雖然氣象學上的法國秋季已從9月份開始，但是，星期一，特別不一般的熱浪高峰又襲擊法國，主要影響了法國西南部的大片地區。

周一，法國西南部一些地方的氣溫接近40°C。位於比利牛斯山脈的波城，氣溫為創紀錄的38.9°C，在波爾多地區的一些著名葡萄園，氣溫達到了創紀錄的38.1°C。再朝北走，在大西洋沿岸的南特市，周一的氣溫則是35.1°C，這是60年來南特9月份的最高氣溫。

和今年夏季法國在6月份7月份和8月份遭遇的三次熱浪一樣，星期一的熱浪也是和大西洋的低壓現象相連的，它“吸入熱帶的熱空氣，然後向西班牙北部移動，再向法國西南部移動”。

不過，根據法國氣象局，本次的秋季高溫和今年夏季的熱浪是不同的，持續的時間應該是短暫的。在周一的高溫天氣後，周二就將是暴風雨天氣並將持續到周三。

法新社指出，長期以來，氣候學家們一直警告說，全球變暖將導致夏季更熱，導致高溫天氣開始得更早，持續的時間更長。在北半球，2022年的夏天就是氣候變化的一個例證。

法國經歷了有記錄以來的第二個最熱的夏天，平均氣溫比正常水平高出2.3°C，還發生了許多火災和大範圍的乾旱。