法國政府預計，2023年經濟增長將低於預期，通貨膨脹則將高於預期

法國/經濟

在2023年財政法案中，法國政府預計的明年的經濟增長率是1%。

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法新社報道，法國經濟部長布魯諾·勒梅爾周二對媒體說，在法國政府的2023年財政法案中，法國政府預計的明年的經濟增長率是1%。而在此之前，法國政府對2023年的法國經濟增長的預計是1.4%。

另外，在“烏克蘭戰爭持續、能源價格上漲、法國主要貿易夥伴的經濟脆弱”的背景下，法國經濟部正在上調2022年和2023年的通貨膨脹預測。”。

不過，勒梅爾保證，儘管有這些不利的因素，“法國是能夠抵抗的”。他對2022年法國的經濟增長率至少是2.5%的預測表示祝賀。

法國經濟部長還表示，儘管明年的增長預期被下調，“我們在2023年的財政赤字會保持在5%以下”。

法國經濟部長勒梅爾還承諾，儘管政府要節省公共開支，但政府將繼續“在危機情況下給家庭和企業提供保護”。

勒梅爾說，因此，法國政府“將維持對天然氣和電力（價格）的價格盾牌機制”，不過，勒梅爾也說，當局計畫在1月1日進行有限制的漲價。

漲價到底會是多大的幅度，在周三的新聞發布會上，法國總理博爾內應該對此會有具體的說明。