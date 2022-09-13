法國新浪潮之父辭世：安樂死

法國新浪潮之父

法國-瑞士電影製片人、法國新浪潮之父，讓-呂克-戈達爾（Jean-Luc Godard），9月13日在瑞士辭世。其家人的顧問向法新社證實，他求助於“協助自殺”結束自己的生命，享年91歲。

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讓-呂克-戈達爾（Jean-Luc Godard）被稱為“引爆”電影的“弄潮人”，出道於上世紀50年代，他導演的電影《精疲力盡》是新浪潮的標誌之一。法新社說，“他帶走了第七藝術的一部分歷史”。

法國總統馬克龍在推特上寫道："他像是法國電影界的一次顯靈，然後成為大師（......）。“我們失去了一個國寶，一個天才的眼睛"。

讓-呂克-戈達爾（簡稱JLG）長期逃離了第七藝術的世界，多年來，一直居住在瑞士日內瓦湖畔的羅爾（Rolle ）。

這位新浪潮之父在家人陪伴下在家中平靜地去世。他的妻子、導演安妮-瑪麗-米耶維爾（Anne-Marie Miéville）在一份聲明中說："他將被火化"，“對於這個迴避榮譽的人，不舉行正式儀式"。

讓-呂克-戈達爾的家庭顧問帕特里克·讓納雷（Patrick Jeanneret）告訴法新社，這位電影製片人是採取“協助自殺”的做法離世的，這證實了之前《解放報》的報道。

這位顧問解釋說，根據醫療報告的內容，讓-呂克-戈達爾"在自己出現多種喪失能力的病症後"，求助於這種援助。這在瑞士是合法的。