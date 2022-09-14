莫奈故居：巴黎遠郊新開一座印象派博物館

巴黎/莫奈：印象派博物館

巴黎附近阿讓特伊的卡爾-馬克思大道21號，在一座帶綠色百葉窗的獨處小樓里，開設了一座新的印象派畫作博物館，此博物館正是印象派大師克勞德-莫奈的故居。

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巴黎附近的莫奈故居中新開印象派博物館，離當地火車站僅一箭之遙，被花團錦簇的粉紅色房子此前幾乎被遺忘。克勞德-莫奈（1840-1926）於1874年和他的家人一起搬進此樓，並在那裡生活了四年，當時阿根特伊還是巴黎人的一個熱門度假勝地。

不過，小樓被歷任主人居住，並由歲月留下磨痕。2003年該樓被鎮上公家機構買下，然後從上到下進行了翻修。 現在它正作為一個博物館重生，從星期六開始，在歐洲遺產日之際可以入內參觀。

克勞德-莫奈的印象派之家即此小博物館，被認為是對印象派大畫家在這個城市居住留痕的一種喚醒，遠遠超過了對他生活身影的見證。

此博物館大約有150平方米的展覽空間。與莫奈在吉維尼的著名住所不同，那裡每年都吸引着成千上萬的遊客來到諾曼底膜拜參觀。但這個小博物館，不展有莫奈睡過的床、用過的桌子或他的畫架。從地板到天花板，沒有任何東西是從前的，但小樓花園已經完全按照莫奈的作品描繪進行了重建。屋內所有的傢具都已經找回並重新粉刷過。但從傢具到牆壁，粉刷有天藍色、桃紅色或老粉色的色調，與印象派的色調相呼應。

據瓦爾-德-瓦茲省旅遊局副局長洛朗-德蒙圖（Laurent Demontoux）指出，“這座博物館具體回憶克勞德-莫奈在阿讓特伊居住創作。因為這裡也是莫奈人生中非常重要和富有成果的一段時期。”

在此期間，莫奈創作了259幅畫作，其中150多幅是以當地風土人情景色為主題。在這些畫作中，《阿讓特伊橋》在1874年被代表展出7次。畫家在此完善了他的繪畫技巧，完美把玩陽光、線條形狀變化和河流舞動的水姿。

莫奈居住的房子也留在幾幅畫的背景中。在《卡米爾-莫奈在阿根特伊的花園》（1876年）中，綠色的百葉窗躍入眼簾。他的 "坐在花園裡的女人"（1876年）勾勒出了小樓顯現年久的長廊。

據法新社說，這座新的博物館是瓦勒-德瓦茲省已經豐富的文化產品的又一新添部分，當地因記載有多位借地居住的偉大畫家而名聲遠揚，開發文化旅遊項目，包括從蓬圖瓦茲的卡米爾-畢沙羅博物館的參觀，到為梵高愛好者提供的不可錯過的瓦茲河畔奧維爾朝聖之旅。