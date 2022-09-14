馮德萊恩：你把賬單送到莫斯科去！

法國/歐盟

歐洲議會今天就歐盟委員會年度國情咨文舉行聽證辯論。法國左翼歐洲議員Manon Aubry向發表歐盟年度咨文的歐盟委員會主席，德國人馮德萊恩提出抗議，法國議員手舉一份能源費用賬單，責問：你知道這是什麼嗎，你知道這個問題多麼嚴重嗎？！但馮德萊恩反擊稱，當然知道，你最好把賬單寄送到莫斯科，他們是罪魁禍首!

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歐盟委員會主席馮德萊恩今天在斯特拉斯堡歐盟議會上與法國左派一名歐洲議員“對衝”，回擊法國議員指控歐盟正在經歷的能源價格上漲危機的指責，說“你可以把賬單寄送到莫斯科才對。”

據法新社說，法國左派激進派議員Manon Aubry周三在斯特拉斯堡的歐盟委員會主席馮德萊恩面前揮舞着民眾不滿受困的能源賬單，責問：你知道嗎？馮德萊恩反駁說：請把它們送到莫斯科。

在歐盟行政部門的年度國情咨文之後的辯論中，法國法蘭西不屈服黨歐洲議員帶着公民們送來的一系列賬單以及建議發言。她說："這對歐盟來說是一個非常重要的問題，有數以百萬計的人處於這種困難情況下，他們無法再應對價格大幅上漲，這還並不限於能源領域漲價。而且，這場危機不僅是可怕的烏克蘭戰爭和普京可憎的勒索的結果，這也是一個歐盟經濟體系的產物，你們現在不得不承認這樣的缺陷。"

片刻之後，馮德萊恩回應反擊馮德萊恩說，“奧布里夫人，你給我們看的發票，是的，它們是難以忍受的，這是事實。但你知道嗎？應該把這些賬單送到莫斯科，他們才是罪魁禍首。"

在歐盟議會的聽證會上，歐盟官方提出了遏制天然氣和電力價格飆升的建議，包括限制能源集團的超級利潤，和減少歐盟在高峰期的消費。