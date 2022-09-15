巴黎地鐵月票遭威脅漲價至100歐

法國/巴黎地鐵票

法蘭西島大區主席佩克雷澤正面臨著法蘭西島交通系統運營中9.5億歐元的虧空漏洞。她呼籲進行總動員，以避免每月票價增加25歐元指100歐。

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據世界報報道，一張巴黎地鐵月票100歐元？佩克雷澤Valérie Pécresse（Les Républicains）揮舞威脅，但指責這是通貨膨脹的錯。

面對法國經濟中正在發生的通貨膨脹，每個人都在尋找維持生計和緩解負擔的方法。作為法蘭西島大區的領導，佩克雷澤作為法蘭西島交通組織機構（IDFM）的主席，直接面臨著這個困境。她提出警告："我們必須面對2023年的預算激增：日常運輸的能源價格絕對應是巨大增長。"

據佩克雷澤估計，在近110億歐元的總預算中，有額外增加9.5億歐元。

佩克雷澤沒有具體說明的 "鐵路交通通貨膨脹 "正在加劇因新冠病毒疫情導致乘客下降和開通新線路的投入困難局勢。

精打細算後也許大巴黎交通系統可能節約出再加上新的收入能有2億歐，但仍有7.5億歐元的窟窿需要填補。這是一個巨大的虧空。

與她在總統競選中的立場相反，瓦萊麗-佩克雷澤並不想成為法蘭西島的瑪格麗特-撒切爾，把賬單轉嫁給乘客。這將意味着將Navigo月票的價格再提高25歐元，目前該月票的價格為75.20歐元。但佩克雷澤說，"我拒絕100歐元一張Navigo月票。這在社會上是不可接受的。"

但世界報問，“那麼，誰來支付？”