澳大利亞：《奧庫斯協議》周年：核潛艇蹤影無期 法國可能遭幸福“回鍋”再供常規潛艇

法國/澳大利亞/潛艇

就在一年前，美國、英國和澳大利亞宣布在一項名為 "Aukus "的防務協議中聯合。當時，這對法國來說是一個巨大的失望，因為這個聯盟的建立也導致法國與澳大利亞簽訂的估計為幾百億歐元的交付12艘常規潛艇的合同被替代取消。只不過，傾向於獲得核動力潛艇的澳大利亞可能要等很久才能看到這些潛艇，甚至也有可能到2040年代時，澳大利亞仍然會發現自己完全沒有潛水艇。

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澳大利亞目前的潛水艇艦隊需要迅速更新。但《奧庫斯協議》簽署一年後，新潛艇遠未抵達。據本台在澳大利亞的記者Grégory Plesse報道，法國一年前譴責的 "背後捅刀子 "事件，看起來越來越像對澳大利亞的 "欺瞞"。現任澳大利亞工黨政府最近證實，其實美國和英國的造船廠無法提供核潛艇。

因此，澳大利亞為了避免完全沒有水下潛水安全防衛，可能被迫再議購買常規潛艇。而且，據澳大利亞媒體報道，法國也在競選之列。據報道稱，馬克龍在2022年7月與總理安東尼-阿爾巴內斯會晤時，提出法國可以提供四艘潛艇。

法國復興黨議員、國民議會國防委員會秘書安妮-熱內特並不否認這一信息：她說，“法國試圖抓住這個機會是理所當然的，因為我們有技能、技術和高質量的設備可提供。我們與澳大利亞簽署的這份合同並非毫無意義。”

不過，消息稱，澳大利亞海軍可能因人手缺缺而不情願。法國國防部長塞巴斯蒂安-萊科努與澳大利亞國防部的同僚在本月初對法國布雷斯特海軍基地的訪問，為這一假設提供了依據。然而，據報道，澳大利亞海軍不願意接受這個想法，因為澳大利亞根本沒有人力資源來承擔這種新型先進的潛水艇。當然，我們將在2023年3月知道更多，屆時澳大利亞國防部長將公布澳大利亞全部潛艇戰略規畫。