新冠肺炎病毒：法國警告第8波疫情大潮將至

法國/新冠病毒

法國新冠病毒感染率再次上升，表明夏季結束後可能會出現第八波疫情浪潮，只是程度仍然難以預測。據法國衛生部門在每周更新中指出：新冠病毒的流行在疫情顯示改善數周後又開始增加。昨天星期四，法國記錄有33,263個新的新冠病毒陽性病例，而一周前為19,866個，躍升率超過67%。據信，官方所報數字，可能並不完全，因為仍然有很多人或被感染但無明顯癥狀，或者他們並沒有去接受檢測。

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據法新社今天報道稱，法國的新冠病毒疫情緩解期可能結束，有可能面向第八次浪潮來襲。據流行病學家Mircea Sofonea告訴法新社："在過去的兩天里，病毒的繁殖率一直高於1，這是流行病疫情恢復的一個有力信號。

另一個指標是：根據衛生和社會部門的統計服務，在9月5日至11日的一周內，檢測數量（852,500）增長了9%。16歲以下青少年的測試數量急劇上升（+56%）。

另一名流行病學家安托萬-弗拉霍Antoine Flahault為法新社分析說：“目前PCR測試的數量不是很高，不允許進行非常可靠的分析，但是這一趨勢似乎至少證實了新冠病毒該流行病的下降趨勢已經停止，並可能出現反彈，這是可能出現新的大流行病浪潮的前提。”

這不是一個前所未有新的情況。在2021年的同一時間，也曾引起新冠病毒變體甚至在夏天就增加染疫，並引發了秋冬浪潮。

據安托萬-弗拉霍說："看來，今年夏天襲擊歐洲的目前佔主導地位的Omicron亞變體BA.5，自秋季開學以來再次蔓延，並在法國本土的所有地區（科西嘉島除外）和幾乎所有西歐國家進展。

如果發生第八波，仍然很難預測其程度。事實上，人們並不確切地知道目前人口的免疫程度。

據Mircea Sofonea預測說："至少在未來兩周，我們仍將處於疫情威脅不確定之中。

儘管法國衛生當局提出了建議，但只有大約30%的60歲以上的人接受了第二次加強劑量。

法新社說，周三，世界衛生組織（WHO）發出了一個充滿希望的信息，稱結束該大流行病 "指日可待"，但敦促不要放鬆實現這一目標的努力。

歐洲卻有國家謹慎地警告，下個月，歐洲新冠病毒疫情回潮可能會達到高峰，期來勢很可能很兇猛。