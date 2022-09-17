世界清潔日活動在繼續

世界清潔日/法國/環境保護

世界清潔日活動在法國持續，法國各地今天組織2200多項活動，就近收集垃圾。世界清潔日集體是這些項目的支持者。其目的是促進環境保護與教育，同時提高對垃圾回收和廢物分類的認識。

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據本台報道，世界清潔日最初於2008年在愛沙尼亞開始。2017年該環境保護活動在法國成立分部。

該該環境保護活動團體希望通過民眾以及企業員工和管理人員的參與，鼓勵公司管理層思考更多的可持續和生態管理。法國眾多大公司對協會的邀請作出回應。根據法國官方環保規定，擁有500名以上員工的公司必須每四年制定一份其活動的碳平衡表，同時制定一個減少碳的計畫。從2023年起，這些規定將擴大到所有僱員超過50人的公司。

鼓勵參與，最重要的還需教育跟進。在世界清潔日活動的展台上，一份傳單告訴我們，一個被丟棄的煙頭相當於500升被污染的水。理由很充分，一個煙頭就有2000種有毒物質，當雨水流走時，這些有毒物質會擴散到土壤和河流中。

據介紹，世界清潔日是一個誕生於2008年的全球公民運動，由愛沙尼亞環境保護協會發起"讓我們為世界環保 "協調活動。根據該組織的數字，2021年來自世界各地的850萬人參加了這一天的活動，分布在191個國家。同年，共收集了53,000噸垃圾。印度尼西亞是圍繞該倡議聚集了最多公民的國家，在四年中動員了近2300萬人。

在法國，自2018年以來，約有0.3%的人口參加了清理行動，即76萬人，主要集中在法國的沿海和海岸線周圍。