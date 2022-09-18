法國擴大投資 奮當太空大國

法國/太空開發

法國今天起召開多日日程的國際宇航大會，探討法國發展太空與航天發展藍圖。計畫三年內擴大投資90億歐元。國際航空航天大會今天開幕，全球太空界的幾千名代表將出席這次大會，會期直到星期四。

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法國總理博爾內Elisabeth Borne周日參加在巴黎舉行的國際宇航大會（IAC），她並會上上宣布，法國準備在未來三年內對太空領域投資超過90億歐元。根據法新社說，其中一些投資款項已經到位。

據博爾內稱，法國準備在未來三年內對太空領域投資超過90億歐元，用於我們的太空工業研發和擴展。她強調，這些重大投資屬於馬克龍總統去年2月確定的法國空間戰略的一部分。

據博爾內說："該戰略強調我們與歐洲一起保持太空開發自主權"，為此我們需要強有力的手段和尖端研究。博爾內展示了法國在發射裝置（阿麗亞娜6號）、工業競爭力、探索、氣候和國防方面的雄心。

90億歐元的投資包括法國2030年投資計畫的空間部分的信貸（15億歐元），那些在2030年前已經決定的研究計畫，支持法國國家空間研究中心Cnes（國家空間研究中心）研發，以及2019-2025年軍事計畫法框架內的信貸（50億歐元）。

此外，還包括法國對歐洲航天局（ESA）預算的進一步貢獻，這個計畫在11月巴黎舉行的部長級會議上進行表決。

歐空局計畫要求其22個成員國徵集大約180億歐元款項，以資助歐盟未來三年的太空計畫。

Cnes主席菲利普-巴蒂斯特歡迎 "法國當局對太空的真正雄心"。"他告訴法新社："這是一個雄心勃勃的投資，比過去三年的投資多出近25%。據法國航天局戰略總監Jean-Marc Astorg稱，政府給出的資金許諾將 "允許整個航天生態系統--Cnes、航天工業和科學界--找到從現在到年底最有效的資金保障"。

據法新社說，在向數千名代表發表演講後，博爾內總理會見了國際宇航大會主辦方Cnes的官員，以及法國宇航員Thomas Pesquet。