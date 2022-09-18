馬克龍的黨更姓改名 現稱“復興黨” 為後馬克龍時代運籌帷幄

法國/馬克龍/復興黨

法國總統馬克龍的政治運動共和國前進黨La République en marche（LREM）本周末正式改名為“復興黨”。之所以說更姓改名，是因為新黨名稱中去除了該黨兩次取名改名都保留 en marche，而此詞組的兩個詞第一個字母，e 與 m，與馬克龍姓名的兩詞第一個E與M相同。新黨名體現馬克龍為以遠布局。

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據法新社報道稱，法國總統馬克龍領導下的政黨有了新名字。現在叫復興黨。

馬克龍的政黨是在他2017年進入愛麗舍宮前一年才成立的，對他在2022年的連任起了重要作用，但由於其創始人將無權在2027年尋求第三個總統任期，因此馬克龍的政黨正在尋求重塑。

星期六，馬克龍的一群追隨者聚集在巴黎盧浮宮卡魯塞爾，舉行會議，此地距離第五共和國最年輕的總統在2017年慶祝其第一次勝利的金字塔只有幾米遠。

馬克龍與會，他警告，"如果不團結，極端勢力就會獲勝。" 馬克龍現在是復興黨的名譽主席，在今年5月再次當選。反對黨國民大會黨（RN，極右）候選人瑪麗蓮勒龐在第二輪總統選舉投票中獲得了超過41%的投票。這比2017年第二輪投票多出260萬票。而在6月的立法選舉中，連任的總統馬克龍失去了在議會中的絕對多數，而極右的國民大會黨則有89名當選議員，創下了極右黨有史以來的記錄。

出席昨天會議的法國總理伊麗莎白-博爾內再次懇求打破右翼和左翼之間的教條隔線，這也是馬克龍的信條。

據法新社說，復興黨的新領導由37歲的Stephane Séjourné領導，他曾是馬克龍的幫手，也是歐洲議會中復興黨團主席。復興黨主席身邊設有副秘書長，由經濟部長布魯諾-勒梅爾（Bruno Le Maire）擔任內政部長傑拉爾德-達爾曼（Gérald Darmanin），勒梅爾主管理論，而達爾曼將分管黨務。

馬克龍的黨的一位前領導高管解釋說，現在有必要為2027年的總統大選運籌帷幄，及早培養把有志者以及有擔當的人提拔到議事桌前 。

馬克龍的立場時有評論稱之為亦左亦右，左右通吃。新黨亦有吸納跨越左右，甚至在左在右的賢能的打算。