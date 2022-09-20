法國總統馬克龍赴紐約聯大與伊朗總統萊希會談

法國/伊朗

法國總統馬克龍周二在聯合國大會期間與伊朗總統萊希（Ebrahim Raissi）舉行雙邊會談。然而，恢復伊朗核協議的談判仍處於僵局狀態。

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在為恢復2015年伊朗核計畫協議進行了數月無果的談判之後，伊朗總統萊希在不信任的背景下抵達紐約。美國前總統唐納德-特朗普在2018年曾嚴厲譴責伊核協議是一個糟糕的協議，並且單方退出該協議。而這個協議原本要推遲涉嫌開發第一顆原子彈的德黑蘭在民用核計畫幌子下進行鈾濃縮活動。西方的交換條件是解除對德黑蘭的制裁。

據法國回聲報說，埃馬紐埃爾-馬克龍在其承擔的國際調解人角色中，本周二（9月20日）與易卜拉欣-萊希約好進行首次雙邊會談。會議在法國代表團在聯合國的一個會議室舉行，在法國方面，會議的目標是解決目前存在的"所有問題"。德黑蘭還被指控在烏克蘭的戰爭中支持俄羅斯，特別是通過派遣無人機向俄軍提供支持。

然而，這次會談的預期具體結果很少。在聯合國大會之前，歐洲外交負責人何塞普-博雷利對突破與德黑蘭核談判的現狀表示悲觀。他表示，"（歐盟）協調員提出的一項建議已經擺在桌面上，它將留在那裡。他還說："我沒有看到更好的解決方案，而且它不會失效。"法國外長科隆納周一也警告說："對伊朗來說，不會有更好的提議，現在要由伊朗來決定。

法國總統馬克龍9月19日周一晚上抵達紐約後與聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯進行了一對一的晚餐，周三他還將與美國總統喬-拜登進行雙邊會晤。

馬克龍將在周二下午的聯合國大會演講中詳細介紹他的外交重點。據他的隨行人員說，在烏克蘭戰爭問題上，預計他將呼籲對基輔給予更大的支持，同時尋求團結許多沒有譴責"俄羅斯侵略"的"中立"國家。

最近幾個月，法國總統馬克龍與伊朗總統萊希進行了幾次電話討論，鼓勵他接受歐洲人提出的恢復2015年伊朗核協議的條件，該協議本是為了阻止德黑蘭獲得原子彈，換取解除使其經濟窒息的制裁。法新社說，自美國前總統唐納德-特朗普在2018年大聲譴責該協議以來，它一直處於停滯狀態。

今年8月底，馬克龍曾說：現在"球在伊朗人一邊"。他判斷說，一個協議即便"不能解決所有問題"，也是"有用的"。

周二馬克龍還計畫與巴基斯坦總理謝巴茲-謝里夫、英國首相利茲-特拉斯和黎巴嫩總理納吉布-米卡提進行會談，次日將與智利總統加夫列爾·博里奇會面。