法政府預估2023年社會保險高額支出將再多出3.5 %

法國社會保障融資法案預定2023 年社會保險將增加支出3.5 %。

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法國衛生部女部長勒波多日前預估指出，法國2023年的社會保險開銷比2022年的高額支出，將持續增加3.5%赤字。

法國衛生女部長勒波多( Agnès Firmin Le Bodo )周末在法國新聞台 France Inter訪談中，向健康專業人士指出,社會保障融資法案預定在 2023 年社會保險將增加支出3.5 %。

這名女部長說，社會保障融資法案將隨着“健康保險國家支出目標(Ondam)”而提高，增幅將超過3.5% 。勒波多部長Agnès Firmin Le Bodo 她還補充說，該法案將於 9 月 26日提交給部長理事會。

醫院“陷入病態好幾年”

法國衛生女部長勒波多談到醫院系統時，說了一句話：法國醫院“病了好幾年”。

法國醫療保險局在 7 月份提出了一些措施，俾能將明年的支出控制在 12 億歐元，但這不足以彌補兩位數的赤字。新冠疫情擴大了這一赤字。

在經歷了 2020 年（虧損300 億）和 2021 年（虧損260 億）的巨大赤字記錄之後，今年的支出赤字應該仍會達到 190 億，並將於明年2023及以後繼續保持在 130 億以上的赤字。