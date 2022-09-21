巴黎市府開學後推出摩托車停車新規及高額費用 引爭議

巴黎市九月開始實施摩托車的停車及付費新規定，讓此議題成為一種怪誕系統的核心。

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由於巴黎女市長的這項嚴格的新規定，讓摩托車騎士感到日常生活困難重重；這些新規定讓摩托車騎士們非常羈絆，而且還推出高昂的停車費。如今甚至連那些靠摩托車求生存的騎士，也受到這些限制的打擊。這是費加羅報指出的。

進入巴黎的摩托車騎士們，九月開學復業就發現：他們停摩托車必須付費；正如他們此前對市政廳作為的預期那樣。這項摩托車新規定的系統非常複雜……而且價格過高。

為了更清楚地了解巴黎市政府這些新規則，費加羅報記者試圖從市政廳獲得解釋。 但市政府的新聞服務回答說：“不可能，他們都不知所措”。

這一點也不令人感到驚訝：因為巴黎市政府網站上的解釋就是那麼的不完整，導致電話查詢人多到以至於市政府的電話服務中心人員的工作人員已不堪負荷。 因此，記者試圖通過電子郵件進行了調查； 然後，反覆打電話號碼39.75給諮詢顧問。 最後，終於匿名獲得會面預約，地點竟然在接近巴黎 13 區最南端一個偏遠街道(rue du Château des Rentiers )的停車服務處。

查詢結果，令人驚異的是，即使電動摩托車也規定強制註冊，不但費用驚人，而且最多隻能停車 6 小時：付費 37.50 歐元。 記者在調查過程中還發現發現種種令人無法理解的現象。

如果您是個人並且摩托車灰卡駕照在您自己的名下，“FranceConnect”在線管理服務的系統運行良好。 但請注意，如果您使用伴侶的摩托車！ 只有持有灰卡的當事人才能完成手續。 另一方面，如果摩托車屬於你的公司，事情就會變得非常複雜：禁止登入聯網 FranceConnect。 你必須去登陸巴黎市長的網頁 “guichet pro”。 但是，要登入“guichet pro”，您不能使用您此前在 Paris.fr 上創建註冊的個人身份檔案。 您將需要再用另一個身份登入，但首先注意：前往不要再使用相同的電子郵件地址，否則可能會中斷服務（即使您是用自己的名字或你的個體戶名字）。

總之，記者試驗填入所有個人資料：姓名、地址、註冊商號等的資料，註冊登陸結果，就是行不通，即使你騎的是電動摩托車也行不通。

這種種經過媒體人親自初步嘗試出現的反常現象已引起摩托車騎士和大眾的反彈。