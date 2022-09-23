法國第8輪新冠病毒衝擊波來了嗎？！

法國/新冠病毒

法國公共衛生對每日新冠病毒陽性病例報告的22日統計數為38464。法國新冠病毒疫情流行的各種指標都顯示再次上升，似乎預示着一個新的浪潮，即第八次呼嘯而至。目前，法國公共衛生當局的應對措施仍未改變，然而正是對最脆弱人群的疫苗接種將決定新一波疫情感染浪潮是否嚴重。

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據本台報道，我們是否正在走向法國的新一輪新冠病毒疫情發病浪潮？發病率在上升，首先是病毒繁殖率高於1.法國的新冠病毒流行病的動態呈上升趨勢。在一般的論述中，"新冠病毒流行病已經過去了"。拜登，甚至世衛組織負責人譚德塞博士，在本周初都在說疫情快結束了。然而，在法國，我們再次每天檢測到3萬個感染病例，醫院的指標也再次上升，每天仍有約30人因此死亡。

這種情況已經在不斷重複，一波又一波。然而，儘管這些指標已經回到了紅色警戒線，但目前沒有任何預防措施被列入議程。例如，兒童是當前流行病反彈的主要驅動力之一。馬克龍4月宣布，將作出特別努力，為教室通風，以防止新學年的開始，但沒有任何行動。加設屏障措施，如在運輸過程中佩戴口罩，不再是強制性的，而只是建議。

就新一代疫苗，法國國家衛生局（HAS）剛剛發布了一份意見，其中更新了對疫苗的建議，納入了新的疫苗產品。這些疫苗是輝瑞公司和Moderna公司開發的更新版本，針對原始的Sars-CoV-2毒株和Omicron變種的子毒株，旨在為60歲以上的人、有可能患上嚴重疾病的人及其人提供疫苗。因此，HAS建議用它們來進行第二次加強劑量。

然而，呼籲疫苗有時會受到批評，因為它們只是以前疫苗的演變，沒有成為大規模臨床試驗的目標。

因此，法國採取的戰略與上一波的戰略是相同的。當局希望法國人有責任採取自我保護措施，並打算通過接種疫苗和更新的加強針來保護有風險的人。其目的是避免醫院過度擁擠，而不一定是要控制感染率。如果說疫苗在預防傳染方面確實效果一般，更在預防嚴重形式的疾病方面仍然非常有效。