法國記者烏克蘭戰地死亡案：法國司法縝密勘定戰爭罪責

法國/烏克蘭

自今年2月底以來，法國國家反恐檢察官辦公室（Pnat）已對主要在2月和3月對法國國民可能犯下的戰爭罪前往烏克蘭等地進行了7次調查。法國檢察官於9月12日至16日再前往烏克蘭基輔地區，由反恐檢察官辦公室（該辦公室也對戰爭罪有管轄權）、危害人類罪辦公室（OCLCH）和國家憲兵隊刑事研究所（IRCGN）的一個小組陪同進行罪行勘察甄別。

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就在烏克蘭戰爭中的戰爭罪，法國司法部門堅定要確定罪責。據法新社今天報道稱，從烏克蘭回來幾天後，法國反恐檢察官讓-弗朗索瓦-里卡德說，他意志堅決使自俄羅斯入侵以來在法國指控的七項涉嫌戰爭罪的調查圓滿結束。

里卡德稱，"我們立場堅定明確。我們不是為了調查而調查（......），不是為了宣傳而調查。我們進行調查，以最終確定責任，並將在法國法院或其他法院進行審判。"

里卡德先生周五是在巴黎司法法院接受法新社採訪。

自2月底以來，法國國家反恐檢察官辦公室（Pnat）已對主要在2月和3月對法國國民可能犯下的戰爭罪進行了7次調查。其中包括福克斯新聞的法裔愛爾蘭攝影師皮埃爾-紮克澤夫斯基（Pierre Zakrzewski）致死案，他於3月14日在烏克蘭首都西北部的霍倫卡被殺害，當時他所乘的車輛遭到襲擊；以及BFMTV的記者弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）於5月30日在該國東部執行人道主義任務時被殺事件。

法國檢察官於9月12日至16日前往基輔地區，由法國反恐檢察官辦公室（該辦公室也對戰爭罪有管轄權）、危害人類罪辦公室（OCLCH）和國家憲兵隊刑事研究所（IRCGN）的一個小組陪同。里卡德稱"他們協助了法國司法系統要求的烏克蘭司法當局的協調調查，以進一步調查確定罪責。

該檢察官說："烏克蘭司法和警察當局的合作是完全的，"他表示，"由於組織和安全原因，他沒有去位於更東部的某些部門勘查"。

到目前為止，法國警方對戰爭罪的調查很少。里卡德強調在一個 "仍在戰爭中 "的國家進行調查的 "困難"。但他說："這是第一次，我們幾乎是在戰爭時期實時地設立了一項司法活動。

法新社說，戰爭罪包括故意攻擊受國際人道主義法保護的人的生命，故意攻擊平民本身，攻擊民用物體，攻擊人道主義特派團的人員或物資，以及故意剝奪平民生存所必需的物品。

法國的調查涉及 "非常近期的事件"，在一個人口擁有大量數字設備的國家，可能仍有痕跡，證據。檢察官在談到他的基輔州之行時說："在一些地方，當地居民有能力提供他們的證詞，甚至有數字文件、影像和錄音在手。

在法國，作為戰爭罪行的證人或受害者的烏克蘭難民可以在任何警察局或憲兵隊表明自己的身份，並傳遞文件，這些文件可以為法國、其他歐洲國家、烏克蘭或國際刑事法院（ICC）的程序提供證詞信息。

在巴黎開始的調查必然是長期的，將分三個階段進行：目前是收集實地的證據，以確定所有複雜的事實。然後是精確研究導致這些罪行的行動的起源，這已經開始進行一些調查。最後，尋找確認這些罪行的責任。

據讓-弗朗索瓦-里卡德說，他們很高興能夠依靠一支結構完整的烏克蘭警察部隊，他們知道如何工作，並且已經自行開展了數萬項罪責指控調查。

至於與俄羅斯司法當局是否合作，里卡德冷靜地說，"這不在議程上"。