意大利議會大選投票 中右翼聯盟或將勝出

意大利/議會選舉

意大利周日進行議會選舉投票，預料由極右黨派意大利兄弟黨所領導的右翼聯盟將在大選中勝出，其女黨魁梅洛尼或將問鼎總理。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利今天周日進行議會選舉，現任意大利總理德拉吉呼籲超過5千萬意大利選民前去投票。

在本次意大利議會選前最後一次的民意調查結果顯示，由梅洛尼所屬的意大利“兄弟黨”、薩爾維尼領導的“聯盟黨”以及貝盧斯科尼領導的意大利“力量黨”所組成的右翼聯盟支持率約遙遙領先，隨後緊跟民主黨領導的中左翼聯盟和五星運動黨。

分析指出由意大利兄弟會、聯盟和保守的意大利力量黨組成的極右翼主導的聯盟可能贏得今天周日的議會選舉，這將是意大利右翼聯盟自第二次世界大戰結束以來，首次贏得大選。其中，意大利“兄弟黨”的支持率約為25%，是單一政黨中的最高。

如果右翼聯盟在本次選舉中勝出，年僅45歲的黨魁梅洛尼有望成為意大利首位女總理，她在本次競選期間高聲呼籲現在是首先捍衛意大利國家利益的時候了。

“聯盟黨”黨魁薩爾維尼今天表示參選就是要取勝。

曾經在2018年擔任總理的“力量黨”黨魁貝盧斯科尼表示期待明天就進入新政府。

如果極右翼勝選領導意大利，這不僅是意大利政壇的震動，也引發歐盟高度關注。