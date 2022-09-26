不滿超級富人私人飛機遊艇高碳排放 環保人士阻斷巴黎勒布爾歇機場

法國/環保

一架私人噴氣式飛機在 5 小時內排放的二氧化碳量相當於普通法國人一整年的排放量

法國兩個環保組織Attac和“反抗滅絕”的20名成員在上周五強行進入巴黎勒布爾歇機場，抗議世界首富私人飛機的高碳排放，12人周末被警察拘留，今天周一獲釋。

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兩個環保組織Attac和“反抗滅絕”的20名成員上周五身穿白色外罩，進入勒布爾歇機場的一個航站樓，其中4名成員站到通向終點通道上。

在警察介入後總共有12人在周六和周日被拘留，今天周一獲釋，但調查繼續進行，目前還沒有對造成損失的具體評估。

環保組織Attac 協會發言人 Annick Coupé 在現場表示，乘坐私人飛機生活方式象徵毀滅地球。

“反抗滅絕”環保組織則表示需要對私人飛機徵收高稅收，並且禁止使用。

根據專門研究運輸與環境的非政府組織在 2021 年 5 月發布的一項研究顯示，一架私人噴氣式飛機在 5 小時內排放的二氧化碳量相當於普通法國人一整年的排放量。

巴黎勒布爾歇飛機場是歐洲最大的私人飛機場，該機場負責人表示環保組織的行動沒有對私人飛機起飛和降落造成影響。

另外，在上周六有千名環保組織成員行動，在法國南部港口城市昂蒂布遊行，譴責那些超級富豪私人遊艇對環境的破壞，這些環保人士大約阻止了1個小時私人豪華遊艇靠岸。