拜登將在12月1日接待到訪的法國總統馬克龍

馬克龍將訪美

法國總統馬克龍將對美國進行國事訪問；白宮發言人26日表示：拜登將於12月1日和來訪的馬克龍會面。今年9月21日，拜登和馬克龍在紐約舉行了一次未列入雙方日程的會晤。會議議程未正式公布。會晤中倆人討論了國際議題，包括支持烏克蘭、伊朗問題、在印太地區的合作，以及來自中國方面的“挑戰”。

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白宮發言人卡里娜·讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)在宣布這一消息時表示：這次訪問將驗證美國與我們最悠久盟友法國之間關係的深度和活力。當問及此次訪問的重要性時，白宮發言人僅僅表示：“我們非常重視與法國的關係”；兩國聯繫“基於共同的民主價值觀、經濟聯繫以及國防和安全合作”。

2021年11月10日，美國副總統哈里斯與馬克龍在愛麗舍宮舉行了會晤。馬克龍在會晤中曾表示：“兩國正處於一個新時代的起點，我們的合作在這個時代至關重要。”

哈里斯贊同馬克龍的表態，她說：“我們都認為兩國關係處於新時代的起點。這個新時代帶給我們的不只是諸多挑戰，還有很多機會。”

她還說，在此前馬克龍與美國總統拜登會晤的基礎上，“我們將攜手努力，繼續討論兩國都關注的事務”。

她表示，雙方將討論新冠疫情、太空合作以及氣候變化等問題。

此前，拜登與馬克龍在羅馬舉行的二十國集團峰會期間舉行了會晤。拜登說，美國對潛艇爭端的處理“很笨拙”，但他並沒有向馬克龍正式道歉。