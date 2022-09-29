法國人近百分之六十認為政府未充分確保他們的安全

根據9 月 29 日公布的一項法國CSA 研究所替 CNEWS新聞台所做的獨家調查結果顯示，近十分之六的法國人 (57%) 認為政府沒有充分聽取他們的意見，以確保他們的安全。

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對於接受這項民調的法國民眾來說，政府在安全方面做的不夠。根據 CSA 研究所替 CNEWS新聞台所做周四發布的這項獨家調查顯示，57% 的法國人認為政府沒有充分考慮到他們的安全。但相反，有43% 的受訪者認為政府對該問題的管理是積極的，該問題被政府視為是主要應該關注的問題之一。

其中有59% 的女性受訪者表示政府在保護民眾安全方面做得不夠，而男性受訪者的這項立場的比例為 55%。

這項民調結果顯示出世代差異的影響：

雖然 35 歲以下的受訪者的意見分歧很大（他們當中，49% 對政府的評價為正面，51% 為負面），但對於年長的法國民眾來說，正面評價的比率明顯較高。

以不同範圍的受訪者來說，對於政府的安全方面的施政最為表示滿意的受訪者佔了民調的48 %，但不認同者為41% 。

本次民調公布之際，正值周一部長理事會提交2023年預算時刻。該預算正是把安全議題列為政府的當務之急。

對於來年，下一個財政法案規定，將撥發給內政部增加 10.5 億歐元預算。 國家警察單位將是第一個受益者，預估總共將新創 2,874 個警察和憲兵的職位。