法國各地爭取工資和反退休改革罷工示威

法國示威罷工

馬克龍9月19日面臨暑假後的首次重大考驗，多家工會在各地舉行罷工和示威，要求增加工資，反對政府退休金改革，而這個改革對馬克龍至關重要。他稱，隨着赤字惡化和債務飆升，在不增加稅收的情況下，唯一增加收入的途徑就是提高退休年齡和減少失業。

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由法國勞工總聯（CGT）、統一教師工聯（FSU）和團結工會聯盟（Solidaires）及青年組織召集的抗議者周四要求提高工資並對退休金改革發出警告。

這是今年開學以來的首次跨行業動員日，巴黎有幾千人（據組織者說是4萬人）上街遊行。遊行隊伍下午2點後從當菲爾-羅什羅廣場（Denfert-Rochereau）出發，走向巴士底廣場。隊伍打出的橫幅是："增加工資、最低社會福利、補助金和養老金，迫切需要採取行動！"。

法國勞工總聯秘書長馬丁內斯（Philippe Martinez）對政府和僱主“提出第一個警告”：要求“迅速開始工資談判"，並指出，法國人民"不想工作更長時間"。

團結工會代表吉爾貝（Murielle Guilbert）說，"工資的緊迫性對許多人來說變得至關重要"。而統一教師工聯秘書長戴斯特（Benoît Teste）指出，教師們已進行了顯著的動員，並說，他對工資問題沒有得到適當處理感到"非常憤怒"。

左翼領袖出場

一些左翼政界領袖也在巴黎參加了今天的抗議遊行：法共總書記魯塞爾（Fabien Roussel），法蘭西不屈服黨（LFI）議會黨團主席帕諾特（Mathilde Panot），社會黨（PS）第一書記富爾（Olivier Faure），法國歐洲生態-綠黨（EELV）全國副秘書長盧梭（Sandrine Rousseau）。

一些標語牌使用了烹飪隱喻："馬克龍，把你的冰箱給我"，"讓我們吃掉富人"，"地鐵、工作、摻水麵條、酒窖"...。

今天上午在馬賽，幾千人（據警察說是4300人）上街示威遊行，極左翼領袖法蘭西不屈服黨魁讓-呂克-梅朗雄到場參加。

在南特，警方估計有3200人，總工聯估計有大約4500人（總工聯估計）走上街頭，這些示威者打出的橫幅寫道："增加我們的工資，而不是增加我們的苦難"。

在貝桑松，有770人在雨中示威；在圖盧茲，超過2000人在威脅要下雨的天空下示威。

在斯特拉斯堡，示威者有幾百人，在貝爾福，據警察估計有500人，在卡昂，警方估計有1600人，工會說有3500人，在勒阿弗爾，警方說有3500人，總工聯說有8500人，參加了示威活動...。

在海外省留尼汪島，大約有一千人在聖丹尼斯（島北部）和聖皮埃爾（南部）的街道上遊行。

據法國教育部今天中午時的報告，有11.01%的教師正在罷工。但教師聯合工會（Snes-FSU）聲稱，罷工者在中學佔比30%，在小學佔比20%。

公交系統

交通方面，包括民主工聯-鐵路部（CFDT-Cheminots）在內的四家工會中，有三個呼籲在法國鐵路公司（SNCF）運營範圍舉行罷工。據報道，法蘭西島一些高鐵，區間，低價列車，大區公共交通線，法蘭西島大區列車（TGV Inoui、Intercités、Ouigo、TER、Transilien）發生了中斷情況。

至於巴黎地鐵（RATP），只有總工聯CGT召集了罷工，快線地鐵B線RER和公共汽車交通受到了干擾。

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）告訴法新社，政府將與社會夥伴和政治力量展開新一輪磋商，以期在冬季結束前起草一份法案。博爾內女士要求勞工部長杜索普（Olivier Dussopt ）從"下周開始"與僱主協會和各工會，及"議會團體"進行談判。

65歲退休

她說，這一決定結束了幾天來的拖延，和多數派內部對如何實施這一改革的分歧，其中包括"每年逐步推遲退休年齡四個月，到2031年讓退休年齡延長到65歲"。目前法國退休年齡是62歲。

法國總統馬克龍曾表示，如果在議會難以通過這個改革法案，他不排除解散議會重新選舉。

馬克龍稱，隨着公共赤字的惡化和債務的飆升，提高退休年齡和減少失業，是國家在不增加稅收的情況下，唯一增加收入的途徑。