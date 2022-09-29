馬克龍希望“在10月份”就巴黎奧運會的交通與安全做出仲裁

法國/2024巴黎奧運

法新社報道，周四在法國總統馬克龍於愛麗舍宮與相關的民選官員們會晤後，法國總統府表示，就巴黎2024年奧運會的交通計畫以及開幕式的安全問題，馬克龍要求在“10月份”做出仲裁。

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根據法國總統府，法國總統馬克龍“希望10月份是一個能夠就若干主題做出仲裁和決定的月份”。因此，大巴黎地區的負責出行的機構需要做好還剩下的最後的材料，以便“在10月份能夠把它的全面交通計畫做好”。

法國總統府補充說，“定價、自行車服務、車次頻率、需要多少司機，特別是需要多少公共汽車，都可以依據這個全面交通計畫得以最終確定”。法國總統府還表示，法國交通部長博納（Clément Beaune）將會與地方層面的或國家層面的所有各方以及運營商一起，成立“出行委員會”。

法新社的報道指出，對於奧運會來說，一直是至關重要的交通問題，正日益受到大巴黎地區的重視。除了部分線路無法及時在2024年準備好之外，今年5月底時歐冠決賽組織的慘敗也暴露了奧運場館-法蘭西體育場周邊存在進出的問題。

法新社的報道還指出，大巴黎地區的議會主席佩克雷斯（Valérie Pécresse）在這次會議上表達了她對郊區快線E線延長問題的擔憂，她希望奧運會期間，這條線路能夠運行，佩克雷斯也對缺少司機的問題以及巴黎公共交通管理公司里的社會氛圍表現擔憂。