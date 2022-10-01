布基納法索情況混亂：軍隊不認可軍事政變

布基納法索政變

一群士兵在布基納法索國家電視台宣布，軍政府領導人保羅-亨利-達米巴已於2022年9月30日星期五在瓦加杜古被解除職務。

誰在管理布基納法索？周六晚上，首都瓦加杜古出現了混亂，因為軍隊宣布不承認前一天士兵們發起的奪取權力的政變，士兵們宣布解除軍政首腦達米巴中校的職務。

廣告 繼續瀏覽後續

該國武裝部隊總參謀部在周五晚間以來發出的首次反應中，承認該國正在經歷 "內部危機"，但表示 "協商 "仍在繼續。

聲明還說："一些單位控制了瓦加杜古市的某些動脈，要求宣布達米巴中校離開。"聲明還說，這種緊張局勢 "不代表軍方的立場。

政變策畫者則在周六下午的電視講話中說，達米巴正在準備從 "法國的坎博因辛基地 "發起 "反攻"，坎博因辛是瓦加杜古附近的一個軍營，法國特種部隊在那裡培訓布基納法索軍人。

法國外交部 "正式否認與昨天以來在布基納法索發生的事件有任何關係"。

巴黎當局表示："法國部隊所在的營地從未接待過保羅-亨利-桑達戈-達米巴，法國大使館也從未接待過他。目前，達米巴的命運和下落仍然不明。

周六下午晚些時候，兩個法國機構成為示威者的目標：法新社記者指出，在瓦加杜古的法國大使館前發生了火災，據這個西部城市的目擊者說，在博博迪烏拉索的法國學院前也發生了火災。

巴黎立即作出反應，"最堅決地譴責針對法國大使館的暴力行為"，巴黎方面還補充說："法國同胞的安全 "是其關心的 "優先事項"。

法國外交部發言人還表示：這些襲擊 "是敵對的示威者所為，他們受到虛假信息運動的操縱"，法方 "呼籲所有利益攸關方確保 "外交機構的安全。

周五，發生政變前幾小時，幾百人在首都舉行示威，要求達米巴離開，但同時也要求結束法國在薩赫勒的軍事存在以及結束與俄羅斯的軍事合作。

近年來，莫斯科的影響力在幾個非洲法語國家不斷增強，在這類示威活動中看到俄羅斯的旗幟並不罕見。