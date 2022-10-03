法國議會今聚攏但議題談不攏 有馬克龍的解散威脅

法國/議會

法國國民議會議員們今天召開第一次全體會議。這也是新一屆議會的第一天聚會，議程上有退休金改革和政府預算，這兩個議題在法國各界引發爭議，反對黨威脅推出彈劾案，各工會也威脅上街示威。但是法國總統馬克龍採取強硬立場應對，堅持推行退休制度改革議題，同時也間接警告，如果遭遇彈劾議案他不排除決定解散議會。此威脅更引發反對派憤怒。

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法國議會今天秋後“開學”，議題敏感，49條第3款，解散議會等.詞語更是火爆敏感.....這些話不僅在議員們的耳邊響起，也為他們議會大廳的爭吵定下了基調。

從愛麗舍宮直接向反對派發出警告，因為反對派警告一定會使只有相對多數的政府亦或總統府的日子難過。執政的相對多數派議員們決心讓選民更多聽到他們的聲音與改革意願。

據本台報道說，今年這個秋天，是檢驗誰更有說服力的時刻，也是檢驗能不能找到妥協讓大家都能接受一個妥協議案的時刻。緊張議題接龍一樣，都充滿鬥意，在失業保險之後，很快就會討論到預算問題。

當局不是軟柿子，政府已經警告：如果反對黨阻止議案，政府將拿起憲法給予的49條第3款來廢止投票，當然政府甘冒被各方合唱譴責的風險。更有甚者，如果反對黨提出彈劾，總統威脅解散議會。

原本贊成退休金保險改革與預算案的右派共和黨，雖然不與激進反對派一起反對批評，在這樣的火藥味籠罩下，可能選擇棄權。

有分析說，儘管馬克龍是否真的會解散議會並不確定，但是，極左的法蘭西不屈服黨正在運籌帷幄推動解散議會“成事”，屆時立法大選再來一遍時，馬克龍也許可能會落得連現在的相對多數都沒有。那時，“選我當總理”的口號，也許就真的會從天方夜譚變成事實。