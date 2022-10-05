法國天然氣庫存已儲滿 冬季屆臨

隨着冬季的臨近，法國天然氣庫存已灌滿。根據《法國能源監管委員會》稱，法國已成功將其天然氣儲藏量填滿至 99% 以上。

廣告 繼續瀏覽後續

《法國能源監管委員會 (CRE)》 指出，這是度過冬天是必要的，但還不夠。 委員會在周二(4日)發布的新聞稿中宣布，“2022/2023年冬季的儲能填充活動即將結束，儲罐槽“已裝滿 99%，而且儲藏量高於近幾年來的平均水平。”

《法國能源監管委員會》指出，法國供應商“已經建立了近 130 太瓦（TW） 的天然氣儲量，高於近年來的平均水平”。 這些天然氣量將佔“中小型企業和個人冬季消費量的大約三分之二”。

該委員會並呼籲民眾節約能源： 法國有 16 個地下天然氣儲備，安裝在鹹水洞、枯竭的氣田或含水層中。 除了定期流動外，它們平均提供四分之一的年度消費量，並在寒冷期間提供多達三分之二的需求。

法國天然氣調節管理機構提醒說，在烏克蘭戰爭以及由此產生的供應困難的背景下，此次天然氣裝灌活動是在“困難的條件”下進行的。 能源委員會也強調說：“天然氣系統中所有參與者的努力，使達到這一高水平的庫存成為可能。”

目前俄羅斯向歐洲輸送天然氣的實際停止就是這一點的具體見證。 因此，CRE 強調了“天然氣系統中所有參與者的努力使達到這一高水平的庫存成為可能”。