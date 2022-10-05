馬克龍將參加曼谷亞太經濟合作論壇年度峰會

年度峰會

愛麗舍宮5日宣布說，法國總統馬克龍將於 11 月 18 日前往曼谷參加亞太經濟合作論壇年度峰會，這是法國外交優先考慮的地區。

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發言人表示： “自該組織於 1989 年成立以來，首次向法國總統發出邀請，反映了自 2018 年推出印太戰略以來所取得的進展。 自從2017年馬克龍成功當選為新一屆法國總統以來，法國戰略重心逐漸東移。馬克龍政府希望重新評估“印太戰略”，提升參與印太地區事務的能力，並在大國競爭中獲得主動權。本文將重點關注兩個問題：第一，馬克龍政府“印太戰略”的特點及目標。第二，馬克龍政府實施“印太戰略”的挑戰。

根據法蘭西共和國駐華使館提供的相關資料顯示：“法國在印太地區擁有的海外領地，大約93%的專屬經濟區位於印度洋和太平洋，在該地區共計有150萬名法國人居住。”二是經濟利益。根據法國國際關係研究所亞洲研究中心主任、高級研究員弗朗索瓦斯·尼古拉（Francoise Nicolas)研究，法國在印太地區的專屬經濟區占其總量的90%，這也是全球最大的專屬經濟區，因此印太地區對法國來說至關重要。法國駐印度尼西亞大使奧利維耶·沙姆巴爾表示，2018年法國進口產品的9.3%來自印太地區，同時，出口產品的10.6%流向了該地。除政府外，法國企業對印太地區的投資領域也較為廣泛，包括海洋運輸、公路建設、港口建設、機場建設、衛星建設和海底電纜等方面。

目前，法國在印太地區共部署8000名士兵。這些軍事力量將與印太各國的軍隊一道，通過打擊暴力犯罪、毒品走私、人口販賣、恐怖主義來保障法國公民利益不受侵害。

法國總統馬克龍將出席於11月15日和16日在印度尼西亞巴厘島召開的二十國集團（G20）領導人峰會。根據愛麗舍宮的說法，他“將與我們的合作夥伴就印太地區的新項目進行交流”。

法國越來越表現出中美競爭日益激烈亞太地區投資的願望。另據泰國《曼谷郵報》網站9月26日報道，有媒體報道稱，美國總統拜登可能因為家庭原因缺席今年11月在曼谷舉行的亞太經濟合作論壇年度峰會。