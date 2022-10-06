全法國12%加油站供應難 北部30%吃緊 釋戰略儲備油

法國燃料危機加劇：12%的法國加油站出現供應緊張情況，甚至中斷供應。法國北部則有30%加油站出現困難。政府發言人奧利維爾·韋蘭承認，由於罷工等因素，目前確實存在油料供應“緊張局勢”，導致一些加油站必須暫時關閉，政府周三(5日)已動用戰略儲備油。這是費加羅報周三晚間的報道。

廣告 繼續瀏覽後續

政府發言人韋蘭指出，在法國北部，政府已動用戰略儲備，以確保因受到罷工運動和加油站價格折扣影響而中斷的加油站供應。

這名政府代表還說，迄今為止，法國12% 的加油站“至少在一種燃料油的供應上遇到困難”。

法國由於油料庫存不足，越來越多的加油站不得不暫時關閉。 在本周三部長理事會會議結束時，政府發言人奧利維爾·韋蘭承認，由於缺乏產品，不可忽視數量的場所確實存在油料供應“緊張局勢”，所以必須暫時關閉。法國政府已經在北部地區動用戰略儲備油。

韋蘭進一步指出，這涉及到兩方面問題交錯的影響。一方面，影響煉油廠的罷工擾亂了物流迴路，並可能導致間接性出現短缺；另一方面，加油站價格折扣行動的增加導致油價下跌，然後跟着需求激增，導致當地出現“一種或多種燃料的供應緊張”。

這名發言人委婉指出，儘管有這些令人印象深刻的數字，但“沒有短缺”。他並呼籲消費者理性，以避免“恐慌效應”導致蜂擁到加油站的搶購潮。

法國北部加油站 30%出現困難

這名政府代表還說，迄今為止，法國12% 的加油站“至少在一種燃料油的供應上遇到困難”。這個數字可能因地區而異，例如在上法蘭西地區，有多達30% 的加油站遇到這類困難。

根據上法蘭西警察總局周三(5日)晚間公報指出，為了在法國北部地區“儘快恢復正常情況”，“今天釋出了所謂的'戰略'庫存，以補充加油站的存量”。