44國出席歐洲政治共同體第一屆峰會

法國/歐洲政治共同體第一次會議

俄烏戰爭進行已經8個月，在法國總統馬克龍的推動下，歐洲政治共同體第一次峰會於今天周四在捷克首都布拉格開幕，有包括歐盟等共44個國家參與，關注安全與穩定議題。

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在法國總統馬克龍今年春天擔任歐盟輪值主席期間的大力推動下，歐洲政治共同體第一次峰會今天周四在捷克首都布拉格開幕，此前在今年7月1日捷克接替法國擔任歐盟輪值主席國。

俄羅斯入侵烏克蘭進入第8個月，歐洲各國在共同利益的基礎上推動安全合作與穩定。

本次峰會重點討論兩個議題，就是能源與氣候以及和平與安全，包括將如何進一步幫助烏克蘭；以及在北溪發生爆炸後，如何保護關鍵的基建設施，這也是隨後在周五舉行的歐盟非正式峰會討論議題。

本次歐洲政治共同體第一次峰會有歐盟27國參與外，還邀請了17個歐洲大陸的非成員國，嘗試組成一個歐洲政治共同體，包括烏克蘭總統澤連斯基通過視頻與會，英國首相特拉斯和引發爭議的土耳其總統埃爾多安。

土耳其申請加入歐盟已經10多年，而且埃爾多安與普京關係密切，因此對其他形式的反對普京共同聯合保持謹慎態度。

不過在本次歐洲政治共同體峰會上，土耳其總統與希臘和塞浦路斯領導人共同合影留念，或者他與亞美尼亞和阿塞拜疆領導人在布拉格會面，這都體現本次峰會的成就，更何況歐洲正在經歷一場影響深遠的危機。