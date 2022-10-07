罷工繼續，加油站斷供，馬克龍呼籲駕車人“冷靜”

法國/社會衝突

法國能源巨頭道達爾能源公司（TotalEnergies）里的罷工行動仍在繼續，馬克龍呼籲駕車人“冷靜”。

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法國總統馬克龍周五呼籲駕車人要“冷靜”，“不要驚慌”。就過去幾天造成嚴重燃油供應問題的罷工，馬克龍呼籲石油集團和工會，特別是道達爾能源公司，要負起責任來。

在布拉格參與非正式歐洲峰會的法國總統說，“在這裡我真的想傳達一個信息（......）這就是保持冷靜。”馬克龍還說，“我也呼籲每個人都負起責任來。（......）所有的工資要求都是合情合理的，但這不應該妨礙大家生活和出行”。

再早時，法國總理博恩則呼籲“這些公司的管理層及員工代表都要負起責任來”，以便工資談判取得成功。

法國負責中小企業的次長奧利維亞·格雷瓜爾（Olivia Grégoire）之前在一家法國廣播電台上（Franceinfo）則說：“我呼籲取得良好業績的公司要考慮（員工們的）加薪要求。”道達爾能源公司今年上半年的利潤為106億美元，不過，中小企業次長沒有點道達爾能源公司的名。

位於勒阿弗爾的道達爾能源公司的最大的煉油廠在關着門。該集團的其他煉油廠則在罷工。美國埃索-埃克森美孚的兩家法國煉油廠也在工會的號召下停止了工作，工會要求增加工資。帶領罷工的工會，要求工資增加10%，其中的7%為了補償通貨膨脹，3%是為了分享好業績。

在罷工的影響下，法國的某些加油站出現了沒有油可加的情況。