駐法國台北代表處舉行國慶招待會

台灣/法國

駐法國台北代表處10月5號晚舉辦了國慶招待會。駐法代表吳志中致辭時biao'shi，烏戰背景下，俄羅斯揮動核武威脅，但在目前這條世界公民的曲折道路上，法台關係的發展仍然是希望源泉。

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吳志中代表在致詞時指出，儘管有疫情等困難，2021年對台灣來說是一個進步和發展的繁榮年。他引述《經濟學人》雜誌去年2月發布的《世界民主指數》稱，台灣在最成熟的民主國家中排名第八位。在經濟方面，儘管經歷了健康危機，但國際貨幣基金組織的數據顯示，台灣在2020年的經濟增長是世界上最高的。他說，雖然2021年國內生產毛額為法國1/4，接近瑞士，也是歐盟第14大貿易夥伴，與加拿大同級，超越澳洲，但台灣卻仍因為中國施壓，遭國際社會與機構孤立。但近幾年來台法關係積極推進，不僅國會上下議院皆壓倒性通過挺台參與國際組織決議文，今年目前為止有3個國會代表團訪台。

吳志中還指出，對歐盟而言，與台灣的經濟關係表現尤其體現在半導體行業，最近幾個月媒體對該行業進行了大量討論。根據《世界日報》發表的一篇文章，台灣公司台積電生產了世界上使用的92%的最尖端芯片。因此，儘管台灣由於中國的壓力而被孤立於國際舞台之外，被大多數國際組織排除在外，幾乎成為禁忌的對象，在與世界各地的經濟體締結雙邊和多邊自由貿易條約方面遇到了最嚴重的困難，但它仍然設法在全球發展和增長的關鍵部門強加自己。

另外，9月剛率團訪台的法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書讓-羅伯特·皮特（Jean-Robert Pitte）代表法方致詞，據他介紹，是在法國前部長皮埃爾-梅斯默爾（Pierre Messmer）1996年倡議下，在法蘭西學院人文及政治科學院內設立了法台文化基金會。皮特指出，通過主辦和經營這個基金會，他們意識到正在做出一個非常政治的姿態，響亮而明確地主張中華民國即台灣在國際大家庭中存在的權利。他強調，但這並不妨礙他們與中國，與中國的知識分子和學術界保持關係，如果有機會，會告訴他們對人民自決權的構想方式......

據介紹，法台文化基金會每年藉由台法文化獎兩個獎項的頒發，獎勵對促進台歐文化交流有卓越貢獻的單位及人士。

據中央社，200多位法國政壇、學界、記者、藝術家參加了這次招待會。