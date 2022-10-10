法國著名哲學家 人類學家布魯諾-拉圖爾逝世

法國/哲學家

現代世界的人類學家，法國重量級哲學家布魯諾-拉圖爾（Bruno Latour）於10月9日周六晚去世，享年75歲。他生前對“生態危機”和“人類可面對的方式”進行了精彩的思考。

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布魯諾-拉圖爾被認為是一個無法歸類的知識分子，他不僅是哲學家和人類學家，也是社會學家和科學哲學家，和兩部戲劇的作者。他紮根於自己的時代，注重實地調查和觀察。

據挪威霍爾貝格（Holberg）社會科學獎評委會稱，布魯諾-拉圖爾以"創造性、幽默和不可預測"的精神而聞名，他於2013年獲得該獎。

布魯諾-拉圖爾是巴黎政治學院（Sciences-Po）的中堅力量，他以英法文在國內外發表論文。

他長期以來對管理和組織研究的問題感興趣，更廣泛地說，他對社會產生價值和真理的方式感興趣。

他（單獨或合作）撰寫了《法律製造.最高行政院的人種學》（La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'état）、《實驗室生活》、《我們從未是現代的》、《細菌.戰爭與和平》（關於路易-巴斯德）和在冠狀病毒疫情期間寫的最新著作《我在哪裡？》

對他來說，氣候變化和冠狀病毒大流行危機殘酷地揭示了"地緣社會階層"之間的鬥爭。他在2021年告訴法新社："資本主義已經自掘墳墓。現在是一個修復的問題"。

他在《科學社會學的小課程》和《Cogitamus（我思cogito）：關於科學人文的六個字母》中為普通大眾總結了他的工作，並通過《在哪裡降落?如何在政治上導航》（2017）等書擴大了他的讀者群。。

在這篇文章中，他認為，如果不把氣候問題和對它的否認放在中心位置，就無法理解過去五十年的政治立場。

人類非人類

“彷彿相當一部分統治階級已經得出結論：地球上已經沒有足夠的空間容納他們和其他居民了”。

他說：“這將解釋不平等現象的爆炸性增長、放鬆管制的程度、對全球化的批評，以及最重要的是回到民族國家舊有的保護措施的恐慌。

布魯諾-拉圖爾受2019年去世的法國哲學家米歇爾-塞雷斯的影響，曾分析過"黃馬甲"運動，他說黃馬甲是"被國家拋棄的內部移民"。

布魯諾-拉圖爾是社會學新理論"網絡行為者"的創造者之一，該理論在人類之外還考慮到物體（或"非人類"）和講話發言，認為它們是"行為者"。

在德國美國擔任教授

布魯諾-拉圖爾1947年6月22日出生在法國中東部城市博納的一個勃艮第酒商家庭，他獲得哲學學位後，在科特迪瓦接受了人類學培訓。

然後他在工程師學校任教。從2006年到2017年，他在巴黎政治學院擔任教授，長期指導研究活動。

布魯諾-拉圖爾也是兩部戲劇的作者，他還在國外任教，特別是在德國和美國，他曾是哈佛大學的訪問教授。

他在英語學術界享有盛譽，《紐約時報》甚至在2018年稱他為"法國最著名的哲學家"。