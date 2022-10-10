罷工繼續，法國加油站燃油短缺情況加劇

法國/社會衝突

2022年10月9日，道達爾能源公司在巴黎的一個加油站。

法國加油站燃油短缺的情況加劇，道達爾能源公司和法國勞工總聯盟之間進行聾子對話，罷工繼續進行。

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雖然法國政府一再呼籲能源企業和工會之間就工資問題進行談判並結束罷工行動，但是，領導罷工的法國勞工總聯盟（CGT）和道達爾能源公司的管理層周一沒有能夠達成協議，罷工行動被延長到了星期二。目前，將近三分之一的法國加油站，都出現燃油短缺。

除了道達爾能源公司，在埃索-埃克森美孚的兩家法國煉油廠，罷工也在繼續進行。罷工甚至已經蔓延到了道達爾能源公司的一個子公司（Argedis）的大約15個高速公路加油站。

從法國北部到法國南部，都是同樣的場景在上演：加油站不是在關閉，就是排着幾十米或幾百米長的等着加油的隊伍。隨着燃油短缺，價格也在上漲，通常每升超過2歐元。

燃油短缺最嚴重的地區是上法蘭西大區，那裡，一半的加油站都缺乏一種或多種燃料。法國北部大城市裡爾只有唯一一個加油站在營業，一整天都被加油的人緊緊地包圍着。50歲的Thierry說，昨天晚上他跑了11個加油站加油，可都沒有油加。

法國總統馬克龍周一再次發出呼籲，呼籲石油企業的管理層和工會要負起“責任”來。馬克龍強調，“封鎖”燃料庫“不是談判的方式”。

根據法國能源轉型部周日下午3點發布的統計，法國近三分之一（29.7%）的加油站至少缺少一種燃料，周六為21%。