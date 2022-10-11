法國法庭將傳喚前總理菲利普 究責新冠爆發初期處理疏失

法國的共和國法庭(CJR) 將傳喚前總理愛德華·菲利普( Edouard Philippe) ，旨在調查其對於新冠病毒的決策管理是否失當。共和國法庭是發生各部會部長在行使職權時涉嫌犯罪行為的主管調查審理的法院。

廣告 繼續瀏覽後續

根據巴黎人報從法新社獲得總法院檢察長辦公室認證的消息指出，為調查前政府對於新冠病毒的管理是否失當，法國的《共和國法院 (CJR)》 決定傳喚前總理愛德華·菲利普。法國共和國法院此前於2020 年 7 月展開的關於政府對新冠病毒爆發大流行的管理應對措施的調查，也就是在針對這案件的調查並有可能被起訴的框架下，前總理菲利普接獲該法庭的10 月 24 日傳喚通知書，並且可能被起訴。

共和國共和國法庭是發生部長在行使職權時涉嫌犯罪行為的唯一主管法院。 在前總理菲利普和其麾下的衛生部長布贊( Agnès Buzyn)，以及後來接任的衛生部長韋蘭(Olivier Véran) 都被特別指控疫情爆發初期延遲了對新冠疫情採取適當防疫措施。布贊一開始的“不用戴口罩說”一直被醫療專業人士抨擊為荒腔走板的政策主張，後來匆促離職去經營地方選舉巴黎市選區。 2021年9月，被共和國法院以《置人性命於危險中》起訴。

前總理菲利普“強烈反對新冠案指控”

也是現任勒阿弗爾（濱海塞納省）市長和新政黨《地平線黨(Horizons)》主席的前總理菲利普，將接受由共和國法院調查委員會的三名地方法官，就這些涉嫌罪行進行聽證。 在這次會議結束時，他可以被起訴或置於更有利的輔助證人地位，或兩者兼而有之：2021 年 9 月，前衛生部長Agnès Buzyn 因“危害他人生命”而被起訴，並因“自願放棄抗擊災難”而被置於輔助證人的地位。

上周末，當巴黎人報向詢及針對司法部長埃里克·杜邦-莫雷蒂和愛麗舍宮秘書長亞歷克西斯·科勒的起訴案件時，愛德華·菲利普解釋說，他沒有就這個話題發表講話，因為他本人也受到相關司法案牽連的威脅。

他說，“由於我在擔任總理時對新冠病毒做出的決定，確實有人對我提出了一些投訴。 幾個月後，共和國法院的地方法官將提出是否應該起訴我的問題。”他還說： “不用說，我強烈反對那些對我的指控。”

在調查這檔案中，司法單位2020 年 10 月進行了多次搜查，當時特別是在三名部長的住所和辦公室，以及前政府發言人西貝絲·恩迪亞耶 Sibeth Ndiaye。