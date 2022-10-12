把法國排在援助國的第11位, 烏克蘭呼籲法國運送更多155厘米高機動性自走炮

武器援助

基輔國際經濟研究所把法國排在援助國的第11位。烏克蘭國防部10月12日在推特發布一支 « 我愛你..我並不愛你 » 音樂影片，愛情式呼籲法國運送更多155厘米高機動性自走炮給烏克蘭。

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烏克蘭國防部10月12日在推特發布一支41秒長的影片，內容像是寫給法國的一封情書，浪漫地呼籲法國運送更多155厘米高機動性自走炮給烏克蘭，以對抗俄羅斯的侵略。

基輔國際經濟研究所把法國排在援助國的第11位。十月初，巴黎曾表示，從烏克蘭戰爭一開始，法國就向烏克蘭捐贈，幫助烏克蘭。法國的幫助都是應烏克蘭的要求提供的。而且因為烏克蘭的要求，法國刻意低調。只要是法國答應的，法國都給。

但烏克蘭的影片以經典法文歌「Je t'aime..moi non plus（我愛你..我並不愛你）」作為背景音樂，烏克蘭國防部以此罕見的方式在其官方推特帳號上表達訴求。

法新社報導，這支影片發布的時機點，就在俄羅斯近日頻頻對烏克蘭發動致命導彈襲擊、基輔呼籲西方國家協助他們增強防空能力的時刻。

影片開場先是出現一串字幕，上面寫道：「浪漫的展現有很多種形式」，接着接連出現玫瑰花、牛奶巧克力、還有塞納河畔（Seine river）夕陽的美景。

影片約10秒處再出現一行字幕：「但是如果你們真的想贏得我們的芳心」，緊接着就出現大炮開火畫面，字幕接着寫道：「沒有什麼比155公釐高機動性自走炮更好的了。」

這支以法文為主的影片感謝法國支持。影片近尾聲時出現法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）兩人掰手腕的照片，這是今年6月馬克龍訪問基輔時所拍攝，影片最後以英文字幕「請給我們更多（武器）」，配上法國藍白紅國旗背景收尾。