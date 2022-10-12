法國新冠疫情再現反覆，政府重新呼籲民眾勿忘防疫措施

法國/新冠疫情

資料圖片：自9月以來，法國出現新一波新冠疫情。感染人數與住院人數都在增加。

法國新冠疫情近日出現再次擡頭跡象.政府12日重新呼籲民眾恢復防疫措施，在必要的情況下，佩戴口。政府也同時呼籲符合條件者，儘快施打第二劑疫苗加強針。

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法國政府發言人、前衛生部長韋朗12日表示，新冠疫情當前出現反覆，因感染新冠病毒而需入院治療的人數呈上升趨勢，目前有5300人住院，其中500多人病情嚴重。他因此重新呼籲民眾注意防護，在有感染風險的情況下戴上口罩，並加強檢測。

他也特別呼籲年老體弱人群儘快接種疫苗或疫苗加強針。

進入9月以來，法國開始面對新一波疫情。根據衛生部門的每周通報，感染人數和因新冠感染而入院治療的人數不斷增加。10月初，法國本土的傳播情況明顯加速。政府因此提前啟動新冠疫苗施接種工作。但第二劑新冠疫苗加強針目前主要對60歲到79歲人群、孕婦以及有嚴重基礎病的高風險人群開放。80歲以上老人以及養老院的老人也需要在最後一劑疫苗三個月後，追加註射。

法國新冠疫情幾度起伏之後，今年8月曾降至最低點。民眾越來越不在意防疫措施。今年入春以來，法國已解除強制佩戴口罩的措施。公共交通場合雖然仍然不斷有語音提示，強烈建議人們在人多的地方佩戴口罩，但實際情況是這樣做的人越來越少。法國衛生署最近的一份調查顯示，承認在公共交通場所不再佩戴口罩的人今年9月中已經上升到61%，而這一比例在今年5月時還只有23%。很多人表示，他們之所以放鬆警惕，是認為大多數人都已經注射過疫苗。

根據衛生部門統計，法國全國78.6%的人已經完成新冠疫苗接種。