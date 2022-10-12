法國煉油廠示威員工宣布繼續罷工 政府啟動徵用司法程序

周三(12日)上午，法國諾曼底的埃索-埃克森美孚煉油廠在諾曼底位於濱海塞納河省傑羅姆港的罷工行動，再度得到罷工者一致同意繼續延長罷工行動。雖然一天前，總理博爾內在國會接受質詢時，曾信誓旦旦警告說：如果罷工者不聽勸，執意繼續罷工，政府將啟動法律徵用產品並司法提告罷工者。法國數個煉油廠員工要求加薪的罷工行動，已導致全法國30%的加油站缺油，大巴黎地區則44,9%加油站缺油。

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法國政府警告煉油廠罷工者政府將啟動徵用石油公司煉油廠的行動，檢察官將開始向法院提告行動，向法庭檢舉那些不聽勸阻的石油公司罷工並阻止供燃料油的罷工人員。但法國政府採取的這項司法行動威脅並未能阻止法國勞工總聯盟(CGT)周三宣布延長罷工的決定。

根據法新社現場報道指出，儘管法國總理在前一天威脅要徵用埃索-埃克森美孚石油集團煉油廠的倉庫，但周三上午，埃索-埃克森美孚煉油廠在諾曼底位於濱海塞納河省傑羅姆港的罷工行動，再度得到一致同意繼續罷工。

根據法新社一名記者現場觀察指出，大約 50 名罷工員工通過舉手投票決定《繼續罷工》，他們圍聚在工廠腳下，那裡用於搬運燃料油的裝載平台正在燃燒，周圍沒有警察在場，

法國勞工總聯盟（CGT）中央工會代表奧貝爾(Christophe Aubert)向聚集的罷工人員說：“你們都是被政府鎖定的對象，政府要強迫我們上班，我們要與之抗爭，這顯然是對罷工權的挑戰。 我們的罷工權利遭到正面攻擊。”

奧貝爾慶還幸地說，他們將“進攻”他們的“第 23 天的罷工”，進行一個“歷史性行動”。

根據勞工總聯盟的數據，周三早上 6 點統計了 45 名罷工者，有四分之一罷工者是擔任早班的燃料油產品運送部門的工作，在十幾名擔任一般職務的員工中，有 6 名是罷工者。

周二，法國總理博爾內在國會接受質詢時，已經對示威罷工者警告宣布說：若繼續罷工，政府將採取法律行動，啟動徵用諾曼底艾森美孚集團的燃料油產品程序，檢察官將針對這些罷工者，向法院提出告訴。

法國數個煉油廠員工要求加薪的罷工行動，已導致全法國30%的加油站缺油，單就上法蘭西地區統計，則涉及54,8%加油站。大巴黎地區則44,9%加油站缺油。 某些加油站已經一個禮拜未收穫供油。如今某些省長制規救護車、醫生、運送燃料油大卡車等的客戶優先政策，即使普通駕駛人排隊等到加油，也有地方限制每輛車加油不準超過30公升。