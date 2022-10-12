馬克龍：法國再將向烏克蘭提供凱撒榴彈炮

法國軍援烏克蘭

針對普京下令導彈攻擊基輔等烏克蘭多個城市後，法國總統馬克龍10月12日晚接受了國營電視二台的專訪。馬克龍在專訪中表示：未來幾周，法國將繼續向烏克蘭提供雷達和防控武器。馬克龍在專訪中還證實了向烏克蘭提供6門先進的凱撒（CAESAR）自行火炮。自俄烏衝突爆發以來，法國已向烏克蘭提供18門155毫米、射程40公里的“凱撒”自行榴彈炮。

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當被問及法國向烏克蘭提供的軍援時，馬克龍表示說：“我們將繼續並加強同樣的邏輯“。 馬克龍還表示：“我們支持烏克蘭是要在不參與戰爭的情況下幫助其進行抵抗”，因為“我們不想要一場世界大戰。我們必須負責，這也是在保護法國人”。

馬克龍補充說，法國“目前正在努力交付凱撒榴彈炮：我們已經交付了 18 門炮。我們正在努力交付另外六門自行火炮”。與之前的十八門不同，後者將取自丹麥此前的訂單。法國還將很快提供防空“雷達、系統和導彈”，以保護烏克蘭人“免受無人機襲擊和導彈襲擊”。

10 月 8 日，當被問及克里米亞大橋的部分毀壞時，克里米亞大橋是連接俄羅斯刻赤海峽和 2014 年吞併的烏克蘭半島東部的關鍵且具有象徵意義的基礎設施，以及可能出現的轉折點。馬克龍補充說，這一事件以及隨後為報復而發生的大規模轟炸標誌着“自衝突開始以來前所未有的升級”。

此前，白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)曾表示，他已同意與俄羅斯在與烏克蘭的邊境附近部署一個地區聯合部隊，以應對基輔和西方對其國家日益增長的威脅。

記者問及法國總統時，馬克龍表示：如果盧卡申科進一步捲入烏克蘭戰爭，他將面臨諸多“問題”。