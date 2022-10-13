法國罷工加油站缺油 道達爾宣布加薪一個月 2023或增薪6% CGT繼續罷工

法國里昂附近的 TotalEnergies 加油站前駕駛人等待輪到他們 2022年10月10日

在燃料短缺，工會繼續罷工的情況下，法國道達爾石油集團 TotalEnergies 周四(13日)宣布，破例發給員工等同一個月薪資金額的獎金。另外，在符合條件下，2023法國員工將增薪6%。 但道達爾集團的《全國勞工聯盟(CGT)》宣布此前封鎖的加油站，繼續罷工。

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在法國經在濟部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）呼籲道達爾集團調高員工的工資後的幾分鐘後，法國道達爾石油集團 TotalEnergies 13日宣布，發給員工等同一個月薪資金額的額外獎金。另外，在符合一些條件下，2023法國員工將增薪6%。

在法國石油集團道達爾在法國境內的煉油廠工人決定延續罷工後“13日上午，在針對總共有5個地點繼續進行的這項導致法國加油站缺油的罷工運動，法國經濟部長敦促法國石油集團道達爾“增加員工的工資”。他說， “很簡單，對於我們的同胞來說，已經無法忍受。”

勒梅爾在接受 RTL電視台採訪時指出，很明顯地，到的人有能力增加員薪水。他同時呼籲 法國工會，全國勞工聯盟CGT 要“澄清其立場”。他說：“CGT想要什麼？ 工資談判是合法的。 但普遍封鎖全國的供油？ 這是不可接受的。”

就在經濟部長講話的幾分鐘後，道達爾以一份公報宣布：特例發給員工等同一個月薪資的獎金，但條件是取得在不同國家及相關子公司員工的同意。道達爾並建議2023年為法國的員工加薪 6% 。