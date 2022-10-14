2022巴黎車展將開幕

巴黎車展

2022年巴黎車展將在10月17日正式重新拉開帷幕。法新社消息，按計畫總統馬克龍將於17日不對外開放日子揭幕。10月18日，巴黎車展將正式對公眾開放。此次是新冠疫情推遲後首次恢復大型車展。但主辦方把此前的1百萬人次調低到30-40萬。

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作為世界汽車工業國際協會認定的五大車展之一，巴黎車展因為疫情原因已經停辦多年，終於在時隔四年之後重新登台。疫情前，展期兩周中會聚集大約一百萬的參觀者。而2022年車展主辦方認為有30萬-40萬人次已經算是成功的了。

法國正準備推出一項新的電動汽車補貼計畫，使人們能夠以每月100歐元的價格租賃電動汽車。法國汽車購買者目前可以從價格低於47,000歐元的電動汽車中獲得高達6,000歐元的優惠。消費者還可以利用一項聯邦換購計畫，為他們的舊內燃機汽車獲得資金。儘管有這些激勵措施，在2022年的前七個月，電動汽車只佔法國新車銷售的12%。

2021年9月初在慕尼黑舉辦過大型車展；今年德國寶馬或大眾等大家熟悉的汽車品牌都缺席2022年巴黎車展。德國品牌奔馳另地舉辦周日夜晚的展覽，但奔馳此次沒有選擇巴黎車展舉辦地-凡爾賽展門。

一些類似法國巴黎銀行（BNP Paribas）或法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）租了展攤，給喜歡租車特別是租賃電車的人提供方便。

今年車展票價從16-30歐元。低位票價是希望能夠吸引更多喜愛汽車的消費者。一些汽車品牌已經表示不再願意拿出巨額經費舉辦車展。汽車行業面臨著向更多混合動力或電車的方向轉型。日內瓦車展已經三次被推遲，舉辦方還有把車展轉往卡塔爾的打算。

雷諾汽車首席執行官盧卡·德·梅奧(Luca de Meo) 對《巴黎人報》說：大型車展是凝聚喜愛汽車人的地方。我們有義務向公眾展示有哪些更適合公眾生活的新產品。汽車的未來也是要靠車展來支撐的。

意大利汽車製造商法拉利還沒有講明他們是否前來2022年巴黎車展。據新浪汽車14日報道，歐拉好貓在歐洲首次亮相已經是去年慕尼黑車展了，去年11月，長城汽車在德國慕尼黑設立子公司。而在2022年巴黎車展上，歐拉好貓將正式公布在歐洲的售價。