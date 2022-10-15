法國將在其土地上培訓“ 2000 名烏克蘭士兵”

法國軍援烏克蘭

法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼周六在接受《巴黎人報》採訪時宣布，法國將在其土地上訓練“ 2,000 名烏克蘭士兵”。

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他解釋說，這些士兵“將被分配到我們的部隊”中好幾個星期，並強調訓練將涵蓋三個層次：“一般戰鬥人員訓練”、“然後，根據烏克蘭人報告的特定需求，如後勤”、最後一項是關於所提供材料的三級培訓"。

國防部長還表示： “我們通過尊重法律規則來做到這一點，法方不會處於共同交戰狀態。我們是正在幫助一個在俄羅斯入侵後處於戰爭狀態的國家”。

法國國防部長強調說，法國還將向烏克蘭提供 Crotale 防空系統，並具體說明了總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 周三發表的一項向烏克蘭提供凱撒榴彈炮。

他保證說，將發送到基輔的 Crotale 短程防空系統的數量“正在與烏克蘭人一起確定”，但“對於讓他們保衛自己的天空而言意義重大”。

法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼 還表示：“我們有十二個，但它是一種旨在逐漸消亡並被 MAMBA（配備 Aster 導彈的防空系統，射程可達 50 公里甚至 100 公里，編者注）取代的裝置)，因此這不會給法國軍隊造成短缺”。他肯定地說，“目標是在未來兩個月內完成這項軍援”。

勒科爾尼還回憶說，除了已經發往基輔的 18 門凱撒炮外，“正在繼續討論調動另外六門炮”，法國正在研究“發射 LRU（火箭發射器）等地對地導彈。）”回應烏克蘭的多個請求。