法國軍援烏克蘭

法國將在其土地上培訓“ 2000 名烏克蘭士兵”

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Des militaires ukrainiens tirent avec un canon Caesar français en direction des positions russes, dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, le 15 juin 2022
Des militaires ukrainiens tirent avec un canon Caesar français en direction des positions russes, dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, le 15 juin 2022 © ARIS MESSINIS/AFP
作者： 法廣
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法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼周六在接受《巴黎人報》採訪時宣布，法國將在其土地上訓練“ 2,000 名烏克蘭士兵”。

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他解釋說，這些士兵“將被分配到我們的部隊”中好幾個星期，並強調訓練將涵蓋三個層次：“一般戰鬥人員訓練”、“然後，根據烏克蘭人報告的特定需求，如後勤”、最後一項是關於所提供材料的三級培訓"。

國防部長還表示： “我們通過尊重法律規則來做到這一點，法方不會處於共同交戰狀態。我們是正在幫助一個在俄羅斯入侵後處於戰爭狀態的國家”。

法國國防部長強調說，法國還將向烏克蘭提供 Crotale 防空系統，並具體說明了總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 周三發表的一項向烏克蘭提供凱撒榴彈炮。

他保證說，將發送到基輔的 Crotale 短程防空系統的數量“正在與烏克蘭人一起確定”，但“對於讓他們保衛自己的天空而言意義重大”。

法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼  還表示：“我們有十二個，但它是一種旨在逐漸消亡並被 MAMBA（配備 Aster 導彈的防空系統，射程可達 50 公里甚至 100 公里，編者注）取代的裝置)，因此這不會給法國軍隊造成短缺”。他肯定地說，“目標是在未來兩個月內完成這項軍援”。

勒科爾尼還回憶說，除了已經發往基輔的 18 門凱撒炮外，“正在繼續討論調動另外六門炮”，法國正在研究“發射 LRU（火箭發射器）等地對地導彈。）”回應烏克蘭的多個請求。

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