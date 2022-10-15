法國秋後燃怒火 政府害怕了沒？

法國/社會風潮

法國各地加油站汽油泵仍然乾涸，呼籲舉行為期一天的職業間罷工，為此，法國法蘭西不屈服黨領袖梅朗雄呼籲舉行為期一天的各行業罷工，主旨為高調反對高生活費用的遊行，在通貨膨脹和價格上漲的背景下，所有引發不滿因素都在法國的社會中出現，威脅爆炸。馬克龍政府是如何應對這一風險的？

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據本台的報道稱，法國輿情下政府害怕社會動蕩嗎？當被問及是否擔心在反對高生活費用的不滿中出現大規模遊行示威時，一位勇敢的部長說，"梅朗雄是獨自自己一個人，沒有任何一個工會支持他，而在左翼聯盟Nupes內部，他們更有興趣削弱這個政治強人，以便取代他。"這位部長對是否罷工會擴大到石油部門以外的風險，他說他相信燃料危機是一種 "借口工具"，是由 "黃色馬甲式 "激發的。當然，對不滿與示威不確定，該部長懷疑說，"我們會觀察不滿是否上升"。

因此，政府中的氣氛是將社會動蕩的風險降到最低，由此政府官員息事寧人說，法國人想要的只是汽油。問題是，加油站現在仍然缺少汽油，馬克龍承諾的 "下周 "恢復正常供應似乎還沒有看到落實到希望。總理伊麗莎白-博爾內發起的調節也沒有見效，並使一些罷工者變得更加生氣激進。

這種局面是易燃的。一位多數派的高級官員警告會有一個緊張的困難時期，他在結論中警告："今年的秋天比較討厭"。