在法華人慶祝習近平“登基”

中國/法國/人權

就在中共二十大召開的當天，在法國的華人在巴黎市中心的彭皮杜文化中心附近的Edemond Michelet廣場舉行表演，慶祝習近平登基。

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參加演出與抗議集會絕大多數為法國的華人，他們中包括一些來自香港與台灣的華人。一位在法國生活了八年的年輕男子在演講會上表示，由於北京政府對香港，對台灣以及對維吾爾人的政策，在法國的華人被人另眼相看，今天他之所以要參加抗議就是為了表示北京政府並不代表他，它並不支持北京的政策。他還披露說，他周圍的中國同性戀社群越來越擔心，因為使館現在拒絕向同性婚姻開具證明，而此前中國使館入鄉隨俗，並不拒絕同性戀者的要求。

在法華人慶祝習近平登基，2022年10月16日。 © 法廣

一位剛到法國兩年多的中國留學生在會上表示，對自己到法國之後才了解香港，新疆等地的真相感到十分氣氛，但他認為還是應該感謝習近平，因為是他向外界展示了中國共產黨的真面貌，使世界與中國都看到了共產黨究竟是一個什麼樣的政黨。

現場出現的聲援北京四通橋抗議者的標語，2022年10月16日，巴黎。 © 法廣

活動的組辦者之一，從事藝術工作的蔣不先生向法廣表示，組織此一活動的目的就是要告訴北京政府他們並不能夠代表我們，要告訴世界，中國並不僅僅是中國共產黨一個聲音。也是要告訴在海外以及中國內部的華人，我們必須戰勝恐懼，必須站出來，因為害怕的應該是他們，而不是我們。

伊朗女子呼籲中國公民聲援伊朗抗爭活動 © 法廣

抗議人群中還有幾位來自伊朗的年輕女子，她們高舉着標語，呼籲捍衛自由的中國公民聲援伊朗女子的抗爭活動。我們面對的是共同的問題，我們應該並肩作戰！