汽油匱乏下道達爾工人罷工 馬克龍政府不爽

法國/罷工

法國政府周日表示，儘管道達爾能源公司（TotalEnergies）簽署了關於工資的多數協議，但工會罷工使該公司對煉油廠和儲油持續陷封鎖是 "不可接受的"，這對許多經濟部門造成嚴重影響。

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據本台報道，法國政府批評道達爾能源公司繼續罷工。公共財政部長Gabriel Attal在Europe1和CNews上均譴責，"雖然有罷工的權利，但在某些時候，也應該讓國家能夠運作。可以肯定的是，有一些工會成員有時給人的印象是置數百萬法國人的利益不顧而罷工"。

加布里埃爾-阿塔爾認為，"儘管已經找到了提高公司工資的多數協議，但仍有繼續封鎖供油的情況，這是不可接受的。我認為這也是不可理解的。你有時會面對擾亂公共秩序的封鎖"。

道達爾周四晚上與兩個多數派工會CFDT和CFE-CGC達成了漲薪協議。該協議規定了一個7%的工資增長和5%的普遍加薪。協議還規定，要發相當於一個月工資的獎金，最低為3000歐元，最高為6000歐元。

CGT繼續要求獲得相當於 "與通貨膨脹掛鉤以及石油公司利潤盈利分享 "，即僅第二季度就達57億美元（58億歐元）。工會打算將罷工運動持續到星期二，這一天也是一個跨行業的全國 "示威動員和罷工 "，FO、Solidaires和FSU都呼籲參加。

在法國的五個道達爾能源公司的工廠，每個地方都進行了繼續罷工的投票：勒阿弗爾附近的諾曼底煉油廠（法國最大的煉油廠）、盧瓦爾-大西洋地區的Donges、La Mède（羅訥河口地區的生物煉油廠）、Feyzin（羅訥地區的煉油廠）和Flandres（北方地區的燃料庫）。

根據能源轉型部長Agnès Pannier-Runacher的說法，星期六，全國總共有27.3%的服務站被認為處於 "困枯油"之中，至少受到一種產品短貨的影響，比前一天（28.5%）略有改善。在大巴黎法蘭西島地區，這一比例要高得多：有39.9%，而且還增加了近三個百分點。

同時，在左翼聯盟Nupes的號召下，周日今天舉行反對 "高昂的生活費用和氣候不作為 "的示威遊行。據警方稍早稱，預計將有約3萬名示威者，警方警戒 "極左派、黃馬甲的暴力分子聚集鬧事。