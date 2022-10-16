法國教師塞繆爾-帕蒂遇害兩周年 法國推動紀念

法國/塞繆爾-帕蒂被謀殺兩周年

2020年10月16日，法國歷史和地理教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）在向他的班級展示《查理周刊》的穆罕默德漫畫十天後，在他位於巴黎遠郊康弗蘭-聖奧諾林的學校外的街道上被斬首謀殺。今年從10月14日星期五到10月17日星期一，法國教育部邀請所有教師以自己選擇的方式向塞繆爾-帕蒂表示敬意。

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據本台報道，法國推動塞繆爾-帕蒂被謀殺兩年的悼念活動。

一年前，2021年10月16日，在康弗蘭-聖奧諾林的自由廣場上，法國豎立了一座象徵言論自由的紀念碑，向塞繆爾-帕蒂致敬。

今年，在塞繆爾-帕蒂被謀殺兩年後，法國各地的教師和學生將在重新關注對世俗主義的尊重，禁止在學校使用宗教標誌的法律時，紀念這位被殺害的教師。

塞繆爾-帕蒂被謀殺事件在法國引起震動。去年2021年10月，法國教育部就邀請學校、中學和高中向塞繆爾-帕蒂被謀殺教師致敬。

Christine Guimonet是法國歷史和地理教師專業協會的副主席。她談到了支持教師教學的迫切需求。她說，“塞繆爾-帕蒂被謀殺事件顯然畫出一個之前和之後的界限。要知道一名教師被謀殺，這個事實就是不可接受的。這也是非常令人震驚的[...]。當教師在專業教學中受到家長、學生的攻擊時，當他或她受到質疑時，當他或她受到批評時，他或她必須能夠得到他或她的同事的支持，然後得到各級機構的支持，而不是淪為辯論或討論的對象。這是最基本的重要點。”

奧利維爾是塞納-聖但尼省一所中學的歷史和地理教師，他強烈譴責這次恐怖謀殺。然而，他解釋說，他已決定不與他的學生們一起組織紀念活動：“我認為更重要的是與所有的學生，還有同事們一起建立一個我們共同生活的社會，在這個社會中，我們不僅僅是相互容忍，我們接受所有人的差異，我們要建立一個更好的世界的明天。在這個世界上，共和國的價值觀不僅僅是寫在門框上的文字，而是我們每天都要遵循的東西。”

就塞繆爾-帕蒂被謀殺案調查的最新情況，本台報道稱，此案中，有14人正在接受司法調查。而反恐調查法官已經結束了他們的調查。 至於國家反恐檢察官辦公室，它應該在下個月發出最後的起訴書。然後，將由調查法官下令進行一次或多次審判。被告中，有六名學童將不得不由少年法庭審理。

一名青少年承認說塞繆爾-帕蒂要求穆斯林離開教室，是撒了謊，她被以 "誹謗性告發 "的罪名起訴。她的父親和在社交網絡上發布視頻的伊斯蘭活動家阿卜杜勒-哈基姆-塞夫里烏伊（Abdelhakim Sefrioui）因 "恐怖主義暗殺共犯 "而受到調查，告訴兇手塞繆爾-帕蒂是誰的學童以及陪兇手買刀並開車送他到巴黎郊區的恐怖分子的兩個朋友也受到調查。

該案仍然存在着是誰下令殺人的問題。對於阿卜杜勒-哈基姆-塞夫里烏伊的律師來說，罪嫌人是法魯克-沙米，一個目前在敘利亞的聖戰分子。他們要求對該名聖戰分子發出國際逮捕令。法國檢察官尚未對這一要求作出回應。

最後，另一項調查仍在進行中。此前，塞繆爾-帕蒂的家人對法國內政部和教育部的官員提出了申訴。據塞繆爾-帕蒂的親屬說，這些人在得知對教師塞繆爾-帕蒂的生命威脅後，並沒有做出充分的反應。