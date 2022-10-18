法國多家工會罷工遊行聚焦漲工資氣候和罷工權利

法國/罷工

在法國巴黎，示威者參加了由左翼和綠色政黨組成的新生態和社會人民聯盟（NUPES）的抗議活動。2022年10月18日，

法國多家工會和青年運動在極左翼政黨和生態聯盟的呼籲下，今天10月18日在全國舉辦跨行業罷工和遊行，要求漲薪，抗議政府在氣候問題上不作為，捍衛罷工的權利。

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參加今天罷工和遊行的工會包括總工聯（CGT）、工人力量（FO）、團結工聯（Solidaires）、統一工聯（FSU）和青年運動團體。

法國極左翼不屈服黨+法共+歐洲生態聯盟“Nupes”是操縱這場罷工遊行的政治力量。該聯盟領導人梅郎雄和其他一些左翼民選議員今天都出現在遊行隊伍的前排。

上述工會宣稱，他們的罷工行動涵蓋"食品工業、託兒所、公共交通、能源和核能、社會組織、銀行和保險公司、IT服務、工業維修、教育、衛生、貿易和金屬加工"等領域。

不過，最能給政府和社會造成壓力的，主要是公交系統的罷工。據法新社今天報道，“罷工遊行動員日”也是公交系統“混亂日”：在萬聖節假期前幾天，員工們周二10月18日被工會呼籲停工，為加薪和反對在煉油廠徵用罷工者舉行遊行示威。

今天早晨法國高鐵和歐洲之星中斷；城間火車和大區小火車系統有二分之一運行；大巴黎的快線地鐵A線有四分之三運行，B線有五分之三運行，C線二分之一運行，D線三分之一運行。

巴黎的地鐵和有軌電車今天早晨幾乎正常；公共巴士有三分之二運行。

由於之前疫情管控期間許多企業單位設立了遠程辦公制度，所以，不少人今天選擇在家遠程辦公，避免擠公交車上班，這在一等程度上削弱了工會罷工的威力。

不過，鐵路司機的工會表示他們不排除在萬聖節假期來臨之際再次停工的可能。此舉將對在節日期間出遠門的人構成一些麻煩。

此外，學校工會這次也呼籲教職員工罷課示威，儘管他們的工資指數已經提高了3.5個點。據工會的說法，這一增長已被通貨膨脹抵消。

在法國各地，今天有150個遊行行列。在巴黎：下午2點遊行隊伍從13區的意大利廣場出發，遊行到7區的沃邦廣場。